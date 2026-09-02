Cundinamarca planea su movilidad hasta 2056: así cambiaría el transporte en los próximos 30 años

La movilidad de Cundinamarca enfrenta el reto de responder al crecimiento de sus municipios, al aumento del tránsito y a las necesidades de conexión entre las zonas urbanas y rurales.

Para anticiparse a esos cambios, el departamento comenzó a construir una hoja de ruta que proyectará cómo deberán desarrollarse sus sistemas de transporte durante las próximas tres décadas.

La Gobernación de Cundinamarca inició la formulación del Plan Maestro de Transporte Intermodal de Cundinamarca (PMTIC), un estudio que busca definir las necesidades de movilidad del territorio y orientar las inversiones hasta 2056.

Así planean transformar la movilidad de Cundinamarca hasta 2056

El PMTIC busca establecer cómo se movilizan actualmente los habitantes y las mercancías por el departamento para identificar las necesidades de infraestructura y priorizar proyectos que permitan mejorar la conectividad y la competitividad logística.

El estudio tendrá en cuenta el comportamiento de carros, motocicletas, transporte público y vehículos de carga, además de la manera en que se articulan los diferentes modos de transporte. La apuesta es avanzar hacia un sistema más eficiente, seguro, sostenible e integrado.

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Actualmente, la Gobernación de Cundinamarca adelanta el levantamiento de información primaria. Para ello se harán encuestas en las vías, aforos vehiculares, mediciones de frecuencia y ocupación del transporte público y privado, encuestas de origen y destino, además de mesas participativas con diferentes sectores del territorio.

Nataly Sáenz, gerente de Planeación de Transporte e Infraestructura del departamento, explicó que estos ejercicios permitirán conocer las dinámicas de movilidad de personas y mercancías y las necesidades de los diferentes territorios, información que servirá para tomar decisiones y construir una movilidad más conectada y segura.

El proyecto cuenta con una inversión cercana a los $3.411 millones y está a cargo del Consorcio PMTIC Cundinamarca, integrado por las empresas consultoras Incoplan e Ingeplan.

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A través de siete productos técnicos se estructurará el plan que servirá como hoja de ruta para el transporte intermodal del departamento. La propuesta contempla fortalecer la articulación entre los modos carretero, férreo, fluvial y aéreo, con una perspectiva de largo plazo.

Participación de la ciudadanía

Como parte de este proceso, la Gobernación invitó a los ciudadanos a participar en las encuestas para aportar información sobre sus desplazamientos. Los conductores de motocicletas y vehículos particulares pueden diligenciar un formulario, mientras que los conductores de transporte de carga cuentan con una encuesta específica.

La administración departamental indicó que conocer cómo se movilizan actualmente las personas y las mercancías será la base para definir las obras y estrategias que podrían marcar la movilidad de Cundinamarca durante los próximos 30 años.