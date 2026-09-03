Evacuan a mujer con falla renal en medio de emergencia por colapso del puente en Guayabetal

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció que Diana María Neiva, una mujer con falla renal que necesita recibir diálisis al menos tres veces por semana, fue trasladada, en helicóptero, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y del Comando Aéreo de Combate No. 2 (CACOM 2).

Neiva fue llevada hasta la base militar de Apiay, en Villavicencio. Desde allí, una ambulancia la trasladará a un centro médico donde podrá continuar con sus sesiones de diálisis.

La operación contó con el apoyo de un helicóptero que inició su recorrido en la misma base militar. La aeronave recogió a un médico, una enfermera, un psicólogo e insumos médicos para trasladarlos hasta la zona afectada. De acuerdo con el gobernador, este personal de salud permanecerá en el municipio para brindar atención a las comunidades afectadas por la emergencia.

“Estamos analizando, caso a caso, las necesidades de los habitantes de las 11 veredas damnificadas en materia de salud, educación y acceso a servicios públicos. Cada uno puede estar tranquilo de que responderemos de la mejor manera, con oportunidad y garantizando sus mínimos vitales mientras dure esta emergencia”, aseguró Jorge Emilio Rey.



Diana María Neiva vive en la vereda Laureles de Guayabetal, una de las zonas que quedó incomunicada tras el colapso del puente El Ocal. Es paciente renal y necesita recibir diálisis tres veces por semana en Villavicencio para mantener sus condiciones de vida. A través de una… pic.twitter.com/WLccuCpOSO — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 3, 2026

El mandatario departamental agradeció a la Fuerza Aérea Colombiana, al Comando Aéreo de Combate No. 2, a las secretarías de Gobierno y Salud de Cundinamarca y a las autoridades de gestión del riesgo del municipio por la coordinación y las labores que permitieron realizar el traslado, así como por el acompañamiento a las comunidades afectadas.

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Diana María Neiva vive en la vereda Laureles de Guayabetal, una de las zonas que quedó incomunicada tras el colapso del puente El Ocal.

Según el alcalde de Guayabetal, Simón Mejía Joya, en entrevista con Meridiano Blu, una de las principales preocupaciones tras la caída del puente era la situación de dos personas que requieren tratamiento de diálisis. Diana María Neiva era una de ellas.

Mientras avanzan las soluciones temporales, el alcalde Joya, insiste en que la magnitud de la emergencia supera la capacidad de respuesta del municipio y del departamento, y que necesitan atención urgente por parte del gobierno nacional, puesto que la prioridad es evitar una emergencia humanitaria mucho mayor.