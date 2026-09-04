Avanzan obras del RegioTram en el centro de control y el patio taller: así funcionará el sistema

El RegioTram de Occidente alcanzó nuevos avances en dos de las infraestructuras que serán esenciales para su funcionamiento, el puesto de mando de control y el patio taller El Corzo, donde ya comenzó la pavimentación de las vías internas.

El patio taller registra un 46,79 % de ejecución y será el lugar donde se estacionarán y realizarán labores de mantenimiento a los 16 trenes que conformarán la flota del sistema.

A su vez, Orlando Santiago Cely, gerente de la Empresa Férrea Regional de Cundinamarca, explicó que ya comenzaron los trabajos de pavimentación para permitir el tránsito de los vehículos encargados de las labores operativas, de mantenimiento y logística.

“Ya iniciamos la pavimentación con asfalto de sus vías internas, que permitirán el tránsito de los vehículos necesarios para las labores de operación, mantenimiento y logística”, aseguró Cely.



En total, se utilizarán cerca de 1.600 metros cúbicos de pavimento y el complejo tendrá un área de intervención de 73.875 m2, incluyendo talleres, zonas de almacenamiento, el edificio administrativo, la máquina de lavado y los sistemas contra incendios.

Por otro parte, el puesto de mando de control alcanza un 32 % de avance, además informan que la estructura de 4 niveles ya fue terminada y actualmente los trabajos continúan con la mampostería y las instalaciones.

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Desde ese edificio se supervisará en tiempo real la circulación de los trenes, la señalización, el suministro de energía, las estaciones y las condiciones de seguridad durante la operación que está prevista para que inicie el primer semestre de 2027.

“Desde allí se controlará en tiempo real la operación ferroviaria y se integrarán los sistemas que harán posible un servicio seguro, eficiente y confiable”, señaló el gerente.

Una vez finalicen las obras y la integración tecnológica comenzarán las pruebas conjuntas de trenes, señalización, telecomunicaciones, energía y estaciones, para posteriormente realizar la denominada marcha blanca antes de iniciar la operación comercial.

El Puesto de Mando de Control ya tiene construida la estructura de su edificio de cuatro niveles y el Patio Taller El Corzo alcanza 46,79 % de ejecución. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

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¿Cómo funcionará el RegioTram?

El RegioTram funcionará 100 % con energía eléctrica y tendrá un sistema de respaldo para reducir el riesgo de interrupciones. Además, los trenes contarán con frenado regenerativo, tecnología que permite recuperar parte de la energía durante la desaceleración y devolverla a la red.

El proyecto está diseñado para movilizar entre 130.000 y 140.000 pasajeros diarios y alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora en los trayectos suburbanos, mientras que al ingresar a Bogotá tendrá características de tranvía urbano.