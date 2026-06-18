Ya se instalaron las primeras vigas para el RegioTram de Occidente

Las obras del RegioTram de Occidente continúan avanzando con el inicio del montaje de las vigas que conformarán el Puente Férreo Mosquera 1, una de las estructuras más importantes del corredor ferroviario que conectará a Bogotá con los municipios de la Sabana Occidente. Los trabajos hacen parte de la fase de construcción de los puentes del tramo suburbano del proyecto.

Para permitir la instalación de las estructuras, la Concesionaria Férrea de Occidente adelanta maniobras de izaje en el sector de la glorieta de Mosquera, cerca del cruce de la vía departamental con el futuro corredor férreo. Estas labores requieren cierres temporales de movilidad, principalmente en horarios de menor flujo vehicular y jornadas nocturnas, con el objetivo de reducir las afectaciones a los usuarios de la zona.

El Puente Férreo Mosquera 1 hace parte de las obras de infraestructura mayor que permitirán el paso del tren regional. Para su construcción se contempla la instalación de 60 vigas prefabricadas, un proceso que requiere equipos especializados y una coordinación técnica para garantizar la seguridad durante el montaje.

El RegioTram de Occidente contempla la construcción de un sistema ferroviario que conectará municipios como Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza con Bogotá. El proyecto tendrá 17 estaciones, 11 de ellas en la capital del país, y busca convertirse en una alternativa de transporte masivo para miles de habitantes de la región.



Además del Puente Mosquera, el corredor suburbano incluye otros puentes necesarios para superar diferentes obstáculos geográficos. Recientemente, también inició la instalación de vigas del primero de estos pasos sobre el río Checua, entre Facatativá y Madrid, una estructura de 102 metros de longitud que hace parte de los cinco puentes proyectados para este tramo.

Por otro lado, en entrevista con Blu Radio, el gobernador confirmó quetras su visita a China se concretó que los coches que rodarán por esa primera fase el proyecto se enviarán a Colombia en enero del 2027 para así ratificar que en el 2027 entre en operación.

“Vamos a tener más frentes de obra. Vamos a duplicarlos vamos a meter más maquinaria, y vamos a lograr optimizar tiempos en el trámite que garanticen entrar a operar en octubre del 2027”. Concluyó el gobernador.

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Entre tanto, otra de las conclusiones que hubo tras la visita a China es que el Regiotram de a Occidente será operado por una reconocida empresa de ese país que garantiza el respaldo en la operación y funcionamiento.

“Esas es una gran noticia porque eso significa que vamos a estar en manos de los mayores expertos chinos que tienen una gran infraestructura ferroviaria que administran más de 1.500 líneas de metro y líneas férreas regionales”, afirmó.