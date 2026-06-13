¿Quién operará el RegioTram de Occidente? Gobernador confirmó alianza con empresa China

El proyecto del RegioTram de Occidente, considerado una de las apuestas de movilidad más importantes para Bogotá y los municipios de la Sabana occidente, sumó un nuevo avance en su proceso de ejecución. Desde China, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó quién será el operador del sistema férreo y reiteró el cronograma proyectado para la entrada en funcionamiento de su primera fase.

Durante una visita oficial a la ciudad de Guangzhou, el mandatario anunció que el concesionario Concesionaria Férrea de Occidente (CFRO), encargado de la construcción del proyecto, seleccionó mediante una alianza estratégica a Guangzhou Metro Group (GMG), una de las compañías de transporte masivo más grandes de China, para operar el RegioTram de Occidente.

Regiotram del Norte: confirman fecha de operación Foto: @efrcundinamarca

La elección del operador, según explicó Rey, representa un paso clave para garantizar la operación del primer tren eléctrico regional de Colombia. Guangzhou Metro Group opera actualmente uno de los sistemas de transporte férreo más robustos del mundo: moviliza cerca de 10 millones de pasajeros diarios, administra 19 líneas de metro, más de 620 trenes y alrededor de 400 estaciones en Guangzhou, una ciudad de aproximadamente 19 millones de habitantes.

El concesionario CFRO, que construye RegioTram de Occidente, ha escogido mediante alianza estratégica al Guangzhou Metro Group (GMG), de China, para operarlo.



Guangzhou es una ciudad con cerca de 19 millones de habitantes y su empresa Metro moviliza 10 millones de pasajeros al… pic.twitter.com/QFnS2FmxuM — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) June 14, 2026

“Contaremos en Cundinamarca con uno de los mejores operadores de sistemas férreos en el mundo”, afirmó el gobernador, quien además agradeció al presidente del Metro de Guangzhou, Liu Zhicheng, por el interés en aportar experiencia técnica y operativa al sistema de transporte regional.



El anuncio sobre el operador se suma a otra noticia reciente entregada por la Gobernación de Cundinamarca durante la gira por China: la primera fase del RegioTram de Occidente entraría en operación en el segundo semestre de 2027, una vez se complete la denominada “marcha blanca”, etapa de pruebas técnicas y operativas del sistema.

Esta primera fase cubrirá 26 de los 40 kilómetros totales del proyecto y conectará a Facatativá con Fontibón, facilitando la movilidad de miles de personas que diariamente se desplazan entre Bogotá y los municipios de la Sabana occidente.

RegioTram de Occidente Foto: Gobernación de Cundinamarca

Para cumplir con el cronograma previsto, la Gobernación y las empresas involucradas acordaron medidas para acelerar la ejecución de las obras. Por ejemplo, el número de trabajadores vinculados al proyecto aumentará de forma gradual.

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Actualmente, cerca de 1.200 personas participan en las obras, pero la meta es llegar a unos 4.000 empleados en los próximos meses, con el propósito de acelerar el desarrollo de la infraestructura.