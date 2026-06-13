Video: abuelito de 89 años cumplirá su sueño de ir al Mundial 2026 tras recibir un regalo viral

Las redes sociales se encuentran muy conmovidas a causa de un video que se volvió viral al mostrar a un adulto mayor. El cual recibió un pase especial para viajar a Guadalajara, México, y vivir en vivo uno de los más grandes y esperados eventos de fútbol.

Durante una celebración familiar, el hombre de 89 años de edad recibió un sobre, sin imaginar que el contenido lo haría llorar de alegría; él recibió el regalo que muchos amantes del deporte mundial quisieran recibir.

En el clip grabado por sus seres queridos, se observa cómo abre el regalo frente a ellos; al ver su contenido, queda tan sorprendido que durante unos instantes no pronuncia palabras, con cara de asombro y quizás sin creer lo que está pasando.

El sueño de un fanático

De fondo se escucha a una familiar preguntando el destino del viaje: "¿A dónde?". El abuelito responde con voz entrecortada: "Para Guadalajara, Jalisco, al mundial", indicó el adulto mayor al comprender la magnitud del regalo que recibió.

Intentó contener las lágrimas ante la cámara, pero no lo logró; se quitó las gafas para secarse los ojos. Sin embargo, nunca soltó el boleto que le asegura su lugar en la vigesimotercera edición deportiva.

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La reacción fue tan conmovedora que los usuarios no tardaron en comentar: "Ojalá me toque antes de los 89, pero igualmente felicidades al señor; nunca se deja de soñar ni de cumplirlos".

El torneo de 2026 es uno de los más esperados por los fanáticos del fútbol, quienes han estado muy pendientes de las fechas para ver rodar la pelota. Esta cita internacional sorprendió a varios seguidores debido a que es la primera vez que se realiza en tres países, Estados Unidos, México y Canadá son los anfitriones de esta gran fiesta del deporte mundial.

Guadalajara es una de las sedes que recibirá a este aficionado de 89 años, quien tendrá la oportunidad de asistir al torneo internacional que comenzó el pasado 11 de junio y se disputará hasta el 19 de julio de 2026.

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Su presencia en el evento refleja la pasión que ha mantenido por el fútbol a lo largo de los años y le permitirá cumplir el objetivo de presenciar de cerca una de las competencias más importantes del deporte. La historia del adulto mayor ha despertado el interés de otros seguidores, que destacan su entusiasmo por vivir esta experiencia en territorio mexicano.

