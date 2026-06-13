Aparece imitadora de Shakira en medio de rumores sobre una doble en inauguración del Mundial

La presentación de Shakira durante la ceremonia inaugural del Mundial de 2026 sigue dando de qué hablar. Aunque la barranquillera fue una de las figuras más aplaudidas de la noche gracias a su actuación en el estadio Azteca de Ciudad de México, en redes sociales surgieron versiones que pusieron en duda su show.

La artista colombiana interpretó su más reciente éxito, ‘Dai Dai’, en un espectáculo que combinó coreografías, efectos visuales y un mensaje enfocado en la unión de los países participantes. Sin embargo, poco después de finalizar el evento comenzaron a circular comentarios de usuarios que aseguraban que parte de la presentación habría sido realizada por una supuesta doble.

Shakira en la inauguración del Mundial 2026. Foto: AFP

Las especulaciones se multiplicaron rápidamente y apuntaron hacia una persona en particular: Rebeca Maiellano, más conocida en internet como Shakibecca. La venezolana ha ganado reconocimiento en distintos países por su notable parecido físico con la cantante y por sus presentaciones como tributo a la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’.

Entre las razones expuestas por quienes impulsaron la teoría se encontraban detalles como el uso de gafas oscuras por parte de Shakira durante buena parte de la presentación. Algunos usuarios interpretaron este elemento como una supuesta estrategia para ocultar la identidad de una imitadora, aunque nunca presentaron pruebas que respaldaran la afirmación.



A la conversación también se sumó el hecho de que Shakibecca había promocionado recientemente presentaciones relacionadas con ‘Dai Dai’, situación que alimentó aún más los rumores en plataformas digitales.

¿Qué dijo la imitadora de Shakira?

Ante la creciente ola de comentarios, la propia imitadora decidió pronunciarse para despejar cualquier duda. A través de sus historias de Instagram, negó de manera categórica haber participado en la ceremonia oficial del Mundial.

“Dejen su vacilación que yo estaba viendo a Shakira en el hotel St. Regis con mis amigos, no manchen”, escribió la creadora de contenido en una de sus publicaciones.

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Además, compartió videos para demostrar dónde se encontraba durante el evento. En las imágenes se le observa en una de las principales avenidas de Ciudad de México disfrutando del ambiente mundialista y siguiendo la presentación como una fan más.

“Sí, sí estuve en la inauguración, pero viéndola desde Paseo de la Reforma”, agregó junto a una grabación en la que aparece realizando la coreografía de ‘Dai Dai’.

El mensaje de Shakira tras los rumores

Mientras tanto, Shakira optó por mantenerse al margen de la controversia. Horas después de la inauguración, la cantante utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje centrado en el espíritu del campeonato y en los valores que considera fundamentales para el desarrollo de la sociedad.

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“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo”, expresó la artista colombiana.

La barranquillera también aprovechó la atención que genera el torneo para recordar la importancia de garantizar oportunidades educativas para los niños en situación de vulnerabilidad, una causa que ha promovido durante años mediante la Fundación Pies Descalzos.

Por ahora, las declaraciones de Shakibecca parecen haber puesto freno a las especulaciones sobre una presunta doble en la ceremonia.