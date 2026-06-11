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Así fue la inauguración del Mundial 2026 en México: Shakira brilló cantando 'Dai Dai'

Cantantes como Maná, Danny Oean, Los Ángeles Azules y Shakira marcaron el gran inicio de la fiesta del fútbol mundialista. Vea los videos aquí.

Inauguracion-Mundial-AFP.jpg
Inauguración Mundial en México
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

El Mundial 2026 comenzó el jueves con una ceremonia inaugural que encabezan estrellas como la colombiana Shakira y el tenor italiano Andrea Bocelli, en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

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El espectáculo se desarrollaba sobre una lona que cubrió todo el terreno de juego en el mítico estadio de la capital mexicana, que alberga por tercera vez el partido inaugural de un Mundial, constataron periodistas de la AFP.

Los primeros en presentarse fueron la banda mexicana Maná, con su clásico 'Oye mi amor', seguido por el cantante pop venezolano Danny Ocean y la agrupación Los Ángeles Azules.

El público coreaba las canciones, que fueron acompañadas por coreografías con bailarines vistiendo trajes indígenas -con grandes penachos- y mujeres en trajes típicos. Fuegos artificiales salían del escenario que tenía un gran trofeo como el mundialista en el medio.

"¡Viva México!", gritaron más de una vez y el Azteca se venía abajo.

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Bocelli interpretará el himno oficial del Mundial, titulado "DNA", mezcla de ópera y música electrónica, mientras Shakira estrenará la canción "Dai Dai" junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy.

El partido inaugural México-Sudáfrica seguirá a la ceremonia.

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