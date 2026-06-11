Mundial 2026: al ritmo de cumbia, así fue recibida la Selección Colombia en Guadalajara

Con música de cumbia y el apoyo de su afición, la selección de Colombia llegó este miércoles a Guadalajara donde tendrá su campamento base de cara a los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.

Decenas de personas con banderas, camisetas del equipo, trompetas y los típicos sombreros ‘vueltiao’ esperaron por varias horas afuera del hotel de concentración para ver a los jugadores.

#VideoBlu Así recibió Guadalajara a la Selección Colombia. Entre aplausos, banderas y la expectativa de los aficionados, así fue la llegada del equipo nacional a su hotel de concentración. pic.twitter.com/CIKMA4BbaX — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 11, 2026

El equipo Cafetero viajó a Guadalajara desde San Diego donde jugaron su último partido amistoso el domingo pasado contra Jordania a quien ganaron por marcador de 2-0. La alegría colombiana llenó los alrededores del hotel con el himno de ese país y canciones que encendieron el ánimo del público que no dudó en bailar y cantar. “¡Colombia, Colombia, Colombia!”, gritaron en cuanto vieron el autobús acercarse.

Los gritos y la euforia fueron aumentando mientras los jugadores descendían del autobús y llegaron a su clímax cuando salió el centrocampista James Rodríguez. Algunos niños acudieron con el álbum del Mundial bajo el brazo con la esperanza de recabar una firma de sus ídolos.



#VideoBlu ¡Colombia ya está en Guadalajara! 🇨🇴⚽

Tras su paso por San Diego, la Selección llegó a territorio mexicano y comenzó oficialmente la cuenta regresiva para su debut mundialista.



Ahora, a trabajar y soñar en grande. pic.twitter.com/zAziMQbBGc — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 11, 2026

Los más buscados por el público fueron el atacante Luis Daz y el arquero Camilo Vargas, un viejo conocido de Guadalajara pues juega en el equipo local, Atlas. Los empleados del hotel dieron la bienvenida al equipo con una bandera de gran formato colocada en uno de los muros, globos amarillos, rojos y azules y música de mariachi.

Los integrantes del grupo de mariachi contaron a EFE que los jugadores se mostraron accesibles, se detuvieron a escucharlos y se animaron a ponerse unos sombreros de charro para cantar a viva voz la canción del ‘El rey’. Luego de faltar a la cita mundialista en Catar 2022, Çolombia disputará su séptima Copa del Mundo a partir del Grupo K.