El mensaje de Shakira tras las críticas por su presentación en la inauguración del Mundial

La presencia de Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 volvió a convertirla en una de las grandes protagonistas del momento. La cantante barranquillera se presentó este jueves en el estadio Azteca de Ciudad de México, donde encabezó uno de los momentos más esperados del espectáculo previo al inicio de la Copa del Mundo.

Interpretando su más reciente sencillo, 'Dai Dai', la artista colombiana desató la euforia de miles de asistentes y de millones de espectadores que siguieron la transmisión alrededor del planeta.

Con una puesta en escena cargada de baile, efectos visuales y referencias al espíritu de unión que promueve el torneo, Shakira sumó una nueva participación mundialista a su trayectoria, consolidándose como una de las artistas más vinculadas a este evento deportivo.

Shakira en el Mundial // Foto: AFP

Durante la presentación, la Copa del Mundo ocupó un lugar central en el escenario, acompañada por la frase “Estamos listos”, uno de los mensajes principales de la canción. El espectáculo fue ampliamente comentado en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la energía de la cantante y la representación de la cultura latina ante una audiencia global.



Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Como suele ocurrir con los eventos de gran impacto mediático, las plataformas digitales se llenaron de comentarios sobre diferentes aspectos de la actuación. Algunos usuarios centraron sus observaciones en la apariencia física y el vestuario de la artista, mientras que otros compartieron memes y publicaciones que rápidamente se hicieron virales señalando que "No era Shakira, era una doble”.

¿Cuál fue el mensaje de Shakira tras las críticas?

Horas después de la presentación, Shakira apareció con un mensaje a través de sus redes sociales. Lejos de responder a las críticas, la cantante optó por compartir un mensaje enfocado en los valores que representa el campeonato.

“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo”, escribió la barranquillera en una historia publicada en Instagram, reflexión que rápidamente fue replicada por seguidores y medios de comunicación.

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La artista también aprovechó la ocasión para recordar la importancia de brindar oportunidades a la niñez. En la parte final de su mensaje hizo referencia a los niños que enfrentan condiciones de vulnerabilidad y resaltó la necesidad de fortalecer el acceso a la educación, una causa que ha impulsado durante años a través de la Fundación Pies Descalzos.

¿Sacaron a Shakira del estadio en la inauguración del Mundial?

Otro de los momentos que generó conversación en internet ocurrió una vez concluida la ceremonia. Un video mostró a Shakira disfrutando de la música y del ambiente en el estadio incluso después de finalizar su participación. Las imágenes, en las que se le ve bailando mientras los aficionados la ovacionaban desde las tribunas, fueron compartidas miles de veces y despertaron comentarios positivos entre sus seguidores.

🇨🇴🤣🕺🏼 Shakira no se quería ir de la inauguración y se puso a bailar MERENGUE.



pic.twitter.com/7M53tImy5A — Toque Sports (@ToqueSports) June 11, 2026

La inauguración del Mundial también contó con la participación de importantes artistas latinoamericanos. La agrupación mexicana Maná fue la encargada de abrir la ceremonia, mientras que el venezolano Danny Ocean interpretó “Partidazo”. Asimismo, Los Ángeles Azules y Belinda protagonizaron uno de los segmentos más celebrados con la interpretación de “Por Ella”.

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Por su parte, el colombiano J Balvin se robó parte de la atención al interpretar algunos de sus mayores éxitos. El artista compartió escenario con Ryan Castro y posteriormente cerró su intervención con “I Like It”, consolidando una destacada presencia colombiana en la noche que marcó el inicio oficial del Mundial 2026.