¿Pasó algo con Shakira tras su presentación en el Mundial? Video se viralizó

Con su sencillo "Dai Dai", Shakira hizo su aparición en el estadio Azteca este jueves durante la inauguración del Mundial 2026, en donde también estuvieron los colombianos Ryan Castro y J Balvin. Sin duda la barranquilla se ha coronado como la reina de los mundiales, sumando el cuarto en su carrera en esta edición.

La presentación fue un éxito y se llevó miles de aplausos en todo el mundo por la coreografía que puso la colombiana para esta presentación, además de disfrutar al lado de sus seguidores llevando el sabor colombiano, una vez, antes los ojos de todo el planeta.

En el centro brilló durante todo el espectáculo la Copa del Mundo, que se disputará en los próximos días, así como la frase “Estamos listos”, el mensaje más importante de ‘Dai Dai’ y como un gesto de arranque del encuentro deportivo más esperado del año.

Shakira en la inuguración del Mundial 2026. Foto: AFP

Pero hubo algo que me llamó la atención entre los fans, en especial tras terminada la presentación y que quedó captada en video: la barranquillera no se quería ir del estadio y casi que tuvo que ser sacada por parte de seguridad ya que se había quedado bailando, mientras sus fans la alentaban desde la tribuna.



"Lo más barranquillero que he visto", "La regañaron"; "Los gringos como siempre de aguafiestas"; "Sin duda ella es la reina de Colombia"; "Siempre ella con su autenticidad en todo momento", fueron algunos comentarios que se viralizaron por este video que se conoció de la colombiana terminada la inauguración.

Shakira debutó en los mundiales en 2006 con "Hips Don't Lie", luego el salto y el himno que se inmortalizó fue "Waka Waka" en Sudáfrica 2010 y el broche lo tuvo en 2014 con su tema "La La" para el cierre del Mundial en Brasil, demostrando que nació para darle ritmo a la mayor fiesta del fútbol mundial.

Aquí el video:

🇨🇴🤣🕺🏼 Shakira no se quería ir de la inauguración y se puso a bailar MERENGUE.



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