Descontrolado: video capta el instante en que un helicóptero sufre una falla mecánica en China

Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento y lugar, incluso en situaciones que parecen completamente seguras. Fallas inesperadas en equipos o maquinaria pueden desencadenar momentos de gran tensión.

En este contexto, un incidente reciente generó preocupación y llamó la atención por lo impactante de sus imágenes en redes sociales.

Helicóptero sufre una falla mecánica en China

Momentos de tensión se vivieron en la ciudad de Changzhou, en la provincia china de Jiangsu, luego de que el estabilizador de cola de un helicóptero se rompiera mientras la aeronave permanecía en tierra.



El desperfecto provocó que el aparato comenzara a sacudirse y girar de manera descontrolada, generando alarma entre las personas que se encontraban en la zona.

En su interior se ve a un ocupante que al parecer está afectado por lo ocurrido, pues no logra agarrarse a la aeronave mientras gira descontrolada. El hecho ocurrió muy cerca a una transitada vía de Changzhou.

Precisamente, ocupantes de otro vehículo que iban pasando por la carretera registraron el incidente en video. Allí se ve claramente cómo la aeronave perdió estabilidad tras la falla mecánica.

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De acuerdo con reportes preliminares, dos personas se encontraban a bordo al momento del percance; sin embargo, afortunadamente ninguna resultó lesionada.

Autoridades ya han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas que provocaron el daño en la estructura del helicóptero.