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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / El Mundial continúa su inauguración en EEUU y Canadá con figuras de talla global

El Mundial continúa su inauguración en EEUU y Canadá con figuras de talla global

Figuras como Katy Perry, Michael Bublé, LISA, Anitta y Nelly Furtado protagonizan los espectáculos de apertura en una edición histórica que reúne por primera vez a tres países anfitriones y busca marcar récords de audiencia alrededor del planeta.

Katy Perry, Michael Bublé y LISA catapultan el arranque del Mundial en EE.UU. y Canadá
Katy Perry, Michael Bublé y LISA catapultan el arranque del Mundial en EE.UU. y Canadá
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de jun, 2026

Con un despliegue estelar que reúne a figuras de la talla de Katy Perry, Michael Bublé y la superestrella coreana LISA, Estados Unidos y Canadá inauguran este viernes un histórico Mundial que se celebra en un formato inédito de tres países anfitriones y que promete romper todos los récords de audiencia.

El espectáculo en territorio canadiense tendrá lugar en el Toronto Stadium, con una ceremonia de apertura de unos 13 minutos de duración, lo mismo que un descanso del Super Bowl, encabezado por Michael Bublé junto a las reconocidas artistas como Alanis Morissette, Alessia Cara, la banda de rock Rush, Nelly Furtado y el grupo de hip-hop The Halluci Nation.

Tras los últimos acordes, la selección de Canadá realizará su debut mundialista contra Bosnia y Herzegovina, previsto para las 15:00 hora local (19:00 GMT), dando inicio a la ronda clasificatoria del Grupo B del Mundial.

Selección de Canadá
Selección de Canadá
Foto: EFE

Posteriormente, la fiesta del fútbol se trasladará a Los Ángeles, en el estado de California, con un cartel de alto perfil internacional liderado por la estrella del pop Katy Perry, la sensación coreana LISA y la brasileña Anitta, quienes estarán acompañadas por el rapero Future y el productor DJ Sanjoy.

Una vez concluido el concierto de apertura, el combinado de Estados Unidos saltará a la cancha para medirse ante Paraguay a partir de las 18:00 hora local (01:00 GMT del sábado).

La Copa del Mundo 2026 marca un hito sin precedentes al ser la primera edición organizada de forma conjunta por tres naciones: Estados Unidos, Canadá y México.

La competición arrancó ayer con el encuentro entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México, desatando la euforia masiva con un despliegue de artistas latinos comandado por la colombiana Shakira.

Shakira en la inauguración del Mundial 2026
Shakira en la inauguración del Mundial 2026.
Foto: AFP

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También actuaron los mexicanos Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, así como los grupos Maná y Los Ángeles Azules; el venezolano Danny Ocean, el colombiano J Balvin, y la intérprete sudafricana Tyla.

La final del torneo se celebrará el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey con un cierre de dimensiones históricas que reunirá en un mismo escenario a Madonna, Shakira y el esperado regreso de la banda surcoreana BTS.

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