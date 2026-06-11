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México se hizo sentir en el inicio del Mundial 2026 y venció 2-0 a Sudáfrica en el Azteca

México arrancó con pie derecho el Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural con un estadio Azteca repleto.

Inauguración del Mundial 2026
Inauguración del Mundial 2026
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

La Copa del Mundo de la FIFA arrancó con la fiesta completa en México, que hizo sentir la atmósfera mundialista al derrotar 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo de fútbol más importante del planeta. Más de 80.000 aficionados, cantaron y celebraron al ritmo del once manito el primer triunfo de la cita orbital.

Desde el pitazo inicial del brasileño Wilton Sampaio, los dirigidos por Javier el Vasco Aguirre se hicieron con el protagonismo del partido. El Tri se adueño del balón y obligó a los sudafricanos a replegarse en su propio campo. Los africanos intentaron resistir pero la presión mexicana encontró rapidamente su recompensa a través del colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones, que aprovechó un error en salida de la defensa sudafricana y definió con frialdad para hacer explotar de alegría a los mexicanos.

Quiñones abre el marcador de México en el Mundial

Con la ventaja en el marcador y la tranquilidad del 1-0, el equipo manito manejo las situaciones del partido con buena circulación del balón. Mientras que Sudáfrica con lo poco que mostraba en el terreno de juego intentaba encontrar los espacios para inquietar al equipo local. Los Bofana Bofana mostraron voluntad pero sin claridad para romper la sólida estructura mexicana

En la segunda mitad, El Tri mantuvo la intensidad y salió con toda a buscar el gol de la tranquilidad y siguió buscando ampliar la ventaja y encontró su anhelado premio por intermedio del ídolo de la afición Raúl Jiménez que selló el 2-0 para sentenciar un partido que siempre estuvo inclinado hacia el lado mexicano.

Julián Quiñones (1).jpg
Foto: AFP

Con la tranquilidad del 2-0 los minutos finales del partido fueron de celebración en las tribunas que con cada toque de balón de México estallaban de felicidad en el histórico estadio Azteca, ahora llamado Ciudad de México, que se convirtió en el primer recinto deportivo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo de la FIFA.

Con una jornada marcada para la historia, El Tri arrancó su camino mundialista con tres puntos que ponen a sus aficionados a soñar con una participación memorable en esta Copa del Mundo. Sudáfrica por su parte deberá sacudirse tras la derrota si quiere seguir soñando con la clasificación.

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