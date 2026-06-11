¿Por qué Julián Quiñones no juega con la Selección Colombia y sí con México?

Oriundo de Magüí Payán, Nariño, Quiñones le ha entregado toda su vida a México y su gente debido a que este país le ha entregado en lo personal como profesional. Se nacionalizó mexicano el 11 de octubre de 2023 y disputó su primer partido con la camiseta azteca, hasta ahora en donde se volvió el autor del primer gol de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este tanto vs. Sudáfrica en la primera fecha del torneo este 11 de junio, Quiñones llamó la atención del público colombiano, pues muchos desconocían de su participación en México y el orgullo que tiene de vestir la camiseta azteca, además de la duda: "¿Alguna vez estuvo en el radar de la Selección Colombia?".

¿Por qué Julián Quiñones no juega con la Selección Colombia?

La realidad es que, en su momento, el delantero sí estuvo en proceso con el combinado Tricolor, pero en categorías inferiores. De hecho, en el historial apareció convocados en la sub-17 y sub-20 al lado de nombres como Luis Díaz, Jhon Arias, entre otros, pero nunca con un llamado a la absoluta.

Cuando al fin llegó la invitación en 2023 por parte del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, Julián Quiñones ya tenía una decisión tomada: representar a México. La razón fue que durante toda su vida fue este país el que le dio todo, tanto a nivel personal como profesional, siendo goleador de su liga local y figura en Atlás, América, entre otros.



Por eso, rechazó el llamado de Lorenzo y oficializó su participación con la Selección de México en donde se ha ganado el cariño del público hasta el punto que en las tribunas que "ya es un mexicano". Saliendo aplaudido este 11 de junio del Azteca tras ser el autor del primer gol del equipo vs. Sudáfrica en la primera salida de este Mundial 2026.