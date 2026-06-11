El colombiano Julián Quiñones hace historia con su gol en la inauguración del Mundial 2026

El delantero colombomexicano Julián Quiñones se convirtió en el primer futbolista nacido en Colombia en marcar un gol en un partido inaugural de una Copa del Mundo, tras anotar con la selección de México en el duelo de apertura frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

El cafetero selló uno de esos momentos históricos en la inauguración de la Copa del Mundo.

Aunque Quiñones representa a México desde su naturalización y debutó con El Tri en 2023, el nacido en Magüí Payán, Nariño, escribió su nombre en los registros históricos de los Mundiales al convertirse en el primer colombiano de nacimiento que celebra una anotación en una inauguración mundialista.

Inauguración del Mundial 2026 Foto: AFP

Más allá de defender los colores de México su nombre queda ligado para siempre a una estadística inédita: el primer colombiano de nacimiento en convertir un gol en la inauguración de una Copa del Mundo.



Quiñones no solo ya tiene asegurado un lugar importante en las páginas de historia del fútbol mexicano, su nombre aparece ahora junto al de futbolistas que abrieron el camino goleador de una Copa del Mundo y que quedaron asociados para siempre al comienzo de una edición mundialista.

Inauguración Mundial Foto: AFP

A sus 29 años, el delantero del Al-Qadisiyah Football Club de la Saudi Pro League continúa construyendo una carrera marcada por los desafíos. Salió de Colombia buscando oportunidades, se ganó un lugar en el fútbol mexicano, alcanzó la nacionalización y terminó convirtiéndose en una pieza importante de la selección y del técnico Javier Aguirre.

Sin duda para el nariñense, su gol en la inauguración del Mundial es, hasta ahora, el punto más alto de una trayectoria como futbolista.