Canadá en el Mundial 2026: la comida que debe probar en su visita a la Copa del Mundo

Canadá será uno de los anfitriones del Mundial 2026 junto con México y Estados Unidos y, por eso, ya los hinchas deben preparase para disfrutar ese país más allá de los 15 partidos que albergará en las sedes de Toronto y Vancouver. Uno de los atractivos para los fanáticos será la comida y la cultura de ese país.

Qué comer en Canadá

La embajadora de Canadá en Colombia, Elizabeth Williams, conversó con Blu Radio sobre esos platos típicos de su país que todo colombiano debe probar y aprovechar la oportunidad durante esta Copa del Mundo.

La primer recomendación de la diplomática es el sándwich 'Montreal smoked meat', donde se destaca la carne ahumada y curada con especias. Es ta proteína se deja marinando durante varios días para que tenga un mejor sabor.

"Es muy rico, el pan es distinto, con un sabor único, con mucha carne y tiene pepinos en vinagres. Es uno de mis platos favoritos", reconoció Williams.



Este plato puede acompañarse con un delicioso postre. Para la embajadora, ese toque dulce para el paladar se puede saborear con el 'Butter tart' o tarta de mantequilla, que suele estar acompañado del jarabe de arce.

"Es como una masa de pie con uvas pasas, azúcar morena. Es dulce y suave a la vez, no es seco. Eso es algo muy canadiense para comer. Mi abuela y mi madre hacían los mejores en el mundo", contó con orgullo Elizabeth Williams.

'Butter tart' o tarta de mantequilla Foto: Gemini IA

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Precios de comida en Canadá

Si usted va a estar algunos días como turista en Canadá, teniendo en cuenta que Colombia tiene una posibilidad de jugar en ese país el partido de dieciseisavos de final si llega a quedar segundo de su grupo, los precios de la comida los puede encontrar desde los 10 dólares canadiense.



Comida rápida : 10 - 20 dólares canadienses

: 10 - 20 dólares canadienses Restaurante promedio: 20 - 40dólares canadienses

20 - 40dólares canadienses Restaurante de nivel: 70 dólares canadienses en adelante

Vale recordar que el dólar canadiense en más económico que el estadounidense. Por ejemplo, al momento de la publicación de este artículo, un dólar candiense equivale a 2,737 pesos colombianos, aproximadamente.

Canadá tendrá 13 partidos del Mundial de la Fifa 2026 Foto: referencia, Lexica

Método de pago para la comida

En ese país la gran mayoría de pagos con digitales, por lo que casi no se usa dinero en efectivo. En ese sentido, los aficionados pueden realizar sus respectivas compras con Apple Pay, Google Pay o sus tarjetas de sus bancos de confianza.

Además, debe tener presente que en los restaurantes/bares hay una propina establecida entre el 15 % y 20 % para que revise su factura antes de pagar.