RegioTram de Occidente ya tiene fecha de funcionamiento: antes deberá superar la 'Marcha Blanca'

El RegioTram de Occidente es uno de los proyectos de movilidad más esperados por los habitantes de Bogotá y los municipios de la Sabana occidente. Este sistema férreo, que será el primer tren eléctrico regional de Colombia, pretende mejorar la conexión entre Facatativá y la capital del país, reducir los tiempos de desplazamiento de miles de usuarios y ofrecer una alternativa de transporte más limpia y eficiente.

En medio del avance de las obras, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó nuevas noticias sobre el proyecto durante una visita oficial a China. Allí confirmó la fecha en la que se espera que entre en funcionamiento la primera fase del sistema, aunque antes deberá superar una etapa fundamental conocida como la ‘Marcha Blanca’.

¿Cuándo entraría en funcionamiento el RegioTram?

Desde Beijing, donde el gobernador sostuvo reuniones con directivos de la China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) y la Concesionaria Férrea de Occidente (CFRO), anunció que la primera fase del RegioTram de Occidente entraría en operación durante el segundo semestre de 2027.



Según la información, esta etapa inicial comprenderá 26 de los 40 kilómetros que tendrá el proyecto en total y conectará a Facatativá con Fontibón. Para cumplir con este cronograma, los involucrados acordaron un plan de trabajo que busca acelerar la ejecución de las obras.

Entre las medidas anunciadas se encuentra la apertura de cerca de diez nuevos frentes de trabajo, el avance de intervenciones en sectores cercanos a bienes de interés cultural que ya cuentan con autorización y la compra anticipada de componentes tecnológicos necesarios para la operación del sistema.

Simulador del RegioTram. Foto: captura de video, Gobernación de Cundinamarca.

Además, el número de trabajadores vinculados al proyecto aumentará de manera gradual. De acuerdo con la Gobernación, actualmente hay cerca de 1.200 personas trabajando en las obras, pero la meta es alcanzar los 4.000 empleados en los próximos meses para acelerar el desarrollo de la infraestructura.

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Durante su visita a China, Jorge Emilio Rey también visitó la planta de CRRC en Changchun, una de las mayores fábricas ferroviarias del mundo, donde actualmente se construyen los trenes que operarán en el corredor férreo de Cundinamarca.

¿Qué es la Marcha Blanca y por qué es un paso clave para el proyecto?

Aunque la entrada en funcionamiento está prevista para el segundo semestre de 2027, antes será necesario cumplir con la denominada ‘Marcha Blanca’, una etapa de pruebas técnicas y operativas que permitirá verificar que todo el sistema funcione correctamente antes de recibir pasajeros.

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Según la información, durante esta fase se evaluarán aspectos relacionados con:



La seguridad.

El desempeño de los trenes.

La infraestructura ferroviaria.

Los sistemas tecnológicos.

Los protocolos de operación.

Con lo anterior, se debe garantizar que el servicio pueda iniciar actividades bajo los estándares requeridos.

Para poner en marcha estas pruebas, los primeros trenes llegarán a Colombia durante el primer trimestre de 2027. Según el cronograma presentado por la compañía fabricante, más de 22 vehículos serán enviados a Cundinamarca antes de finalizar el primer semestre de ese mismo año.

La llegada de estas unidades también permitirá hacer las “verificaciones necesarias sobre la infraestructura que actualmente se construye en el departamento y ajustar cualquier detalle antes de la apertura oficial del sistema”.

RegioTram de Occidente. Foto: RegioTram.

La Gobernación explicó que los trenes son fabricados por CRRC, empresa considerada un referente mundial en la industria ferroviaria. “La compañía produce cada año más de 4.000 tranvías y metros, además de más de 1.500 trenes de alta velocidad que operan en distintos países”.

Una vez finalice la etapa de la ‘Marcha Blanca’, el RegioTram de Occidente estará listo para iniciar la operación comercial de su primera fase y miles de personas que se desplazan diariamente entre Bogotá y la Sabana occidente podrán hacerlo en menos tiempo.