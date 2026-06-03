Regiotram confirma importante avance de obra: ya hay fecha de la primera fase

El Regiotram de Occidente dio pasos cruciales en lo que será uno de los proyectos de movilidad más importantes de la región y que, además, ya tiene una fecha estimada para comenzar su operación. El proyecto férreo, considerado uno de los más relevantes para la movilidad entre Bogotá y la Sabana de Occidente, alcanzó un nuevo avance con la llegada de maquinaria especializada que permitirá acelerar la construcción de la infraestructura ferroviaria.

La iniciativa conectará a Bogotá con los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza por medio de un corredor de 39,6 kilómetros y 17 estaciones, una apuesta que busca reducir los tiempos de viaje para miles de personas que diariamente se desplazan entre estas zonas y la capital.

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, la primera fase del sistema entrará en funcionamiento durante el segundo semestre de 2027, cuando comience a operar el tramo comprendido entre Facatativá y Fontibón. La extensión hasta el centro de Bogotá está proyectada para el año 2029.

Regiotram de Occidente ya tiene fecha para la primera fase

El anuncio llegó luego de que se confirmara el arribo de los nuevos equipos al taller El Corzo, ubicado en Facatativá. En total llegaron nueve vehículos de carga que transportaron una bateadora férrea, dos locomotoras auxiliares y seis tolvas de balasto, elementos fundamentales para avanzar en la construcción de la vía.

De acuerdo con el gobernador Rey, esta maquinaria permitirá acelerar la instalación de los rieles sobre gran parte del corredor donde ya existe una base estabilizada para desarrollar las obras.

La meta es avanzar de manera más eficiente en la construcción de la infraestructura que soportará la operación del futuro tren regional de pasajeros.

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Este 25 de mayo hemos recibido en el Patio Taller El Corzo, en Facatativá, las nueve camabajas que transportan una flota compuesta por una bateadora férrea, dos locomotoras auxiliares y seis tolvas de balasto. Con ellas arrancaremos la construcción del corredor férreo del… pic.twitter.com/FhMet4xBVT — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 25, 2026

Maquinaria acelerará la construcción del Regiotram

Los equipos recién incorporados tendrán funciones específicas dentro del proyecto. Las locomotoras movilizarán tolvas encargadas de distribuir el balasto, un material granular vital para dar soporte a las traviesas de concreto y los rieles.

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Posteriormente, la bateadora férrea realizará labores de compactación y nivelación para garantizar la estabilidad y seguridad de la infraestructura.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, esta tecnología permitirá construir cerca de 300 metros lineales de vía por día, una capacidad que ayudará a cumplir los cronogramas previstos para la ejecución de la obra.

Regiotram avanza más del 40 % y se conectará con el Metro de Bogotá

Actualmente, el Regiotram de Occidente supera el 40 % de avance general y se perfila como el primer tren regional de pasajeros que tendrá Colombia.

Además de mejorar la movilidad entre Bogotá y los municipios de la Sabana de Occidente, el sistema permitirá una integración directa con la Primera Línea del Metro de Bogotá. Esta conexión se realizará en la estación central ubicada en el sector de la calle 26 con avenida Caracas, fortaleciendo la red de transporte masivo de la región.

Con la llegada de esta nueva maquinaria y el avance de las obras, el proyecto entra en una etapa decisiva para cumplir la meta de poner en funcionamiento el primer tramo en 2027.