Cierres viales en la glorieta de Purina de Mosquera: cronograma por Regiotram de Occidente

A partir de este 10 de junio, el desarrollo de las obras del Regiotram de Occidente entra en una fase clave: la instalación de vigas. Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el avance eficiente de los trabajos, se han programado cierres viales específicos en la glorieta del sector Purina.

Es fundamental aclarar que estos cierres no serán permanentes. Se trata de intervenciones puntuales y controladas, diseñadas para minimizar el impacto en la movilidad de los conductores y peatones que transitan diariamente por este sector.

Cronograma de intervenciones por etapas

La Concesionaria Férrea de Occidente ha organizado las actividades de obra en tres etapas estratégicas, ajustadas según los requerimientos técnicos del izaje de vigas:

Etapa 1: se llevará a cabo en una franja horaria diurna, entre la 1:30 p.m. y las 2:30 p.m., con una duración de intervención estimada de 30 minutos.

se llevará a cabo en una franja horaria diurna, entre la 1:30 p.m. y las 2:30 p.m., con una duración de intervención estimada de 30 minutos. Etapa 2: esta fase se realizará en horario nocturno, desde las 11:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., con un tiempo estimado de trabajo de 1 hora y 10 minutos.

esta fase se realizará en horario nocturno, desde las 11:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., con un tiempo estimado de trabajo de 1 hora y 10 minutos. Etapa 3: consistirá en cierres puntuales distribuidos durante tres fines de semana, también en horario nocturno, de 11:00 p.m. a 4:00 a.m.

Recomendaciones para los conductores

La administración municipal ha hecho un llamado a la paciencia y a la planeación. Al ser una obra de impacto regional que busca modernizar el transporte, la colaboración de los ciudadanos es vital.



Consejos clave para evitar contratiempos:

Anticipe sus desplazamientos: si debe transitar por la zona en los horarios mencionados, busca rutas alternas si es posible.

si debe transitar por la zona en los horarios mencionados, busca rutas alternas si es posible. Mantengase informado: siga las cuentas oficiales de la Alcaldía y de la Concesionaria Férrea de Occidente para conocer cualquier ajuste en el cronograma.

siga las cuentas oficiales de la Alcaldía y de la Concesionaria Férrea de Occidente para conocer cualquier ajuste en el cronograma. Seguridad vial: respete la señalización provisional y las indicaciones de los operarios en la zona de obra para prevenir incidentes.

El proyecto del Regiotram de Occidente sigue avanzando como una solución de movilidad sostenible para la región. Aunque las obras generan incomodidades momentáneas, el objetivo final es ofrecer un sistema de transporte eficiente que conecte mejor a los ciudadanos.