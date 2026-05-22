Llegó a Colombia la maquinaria para la construcción del Regiotram de Occidente: están en puerto

El proyecto Regiotram de Occidente continúa tomando forma y sumó un nuevo avance con la llegada al puerto de Barranquilla de maquinaria ferroviaria especializada que permitirá acelerar la construcción de la vía.

Así lo confirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien destacó que las obras avanzan en diferentes frentes y que el sistema férreo sigue consolidándose como una de las apuestas de movilidad más importantes para la región.

Entre los equipos recibidos se encuentran una bateadora de última tecnología, que es una máquina que permite la nivelación de la vía; dos locomotoras auxiliares y seis tolvas de balasto, maquinaria clave para la conformación de los terraplenes y la instalación de la estructura ferroviaria. Según explicó el mandatario, estos equipos permitirán distribuir y compactar el balasto, el material rocoso que sirve de base y soporte para las líneas férreas y garantiza estabilidad y seguridad en la operación del tren.

“Regiotram avanza y será el primer tren regional de pasajeros del país”, aseguró Rey, al destacar la importancia de esta nueva fase del proyecto. Cada una de las tolvas tiene capacidad para transportar hasta 28 toneladas de material, lo que permitirá mantener abastecidos los distintos frentes de obra y dar continuidad a la ejecución de los trabajos.



La maquinaria ya inició su traslado desde Barranquilla hacia el patio taller El Corzo, en el municipio de Facatativá, mediante nueve vehículos tipo cama baja. Se espera que los equipos lleguen entre el 23 y el 25 de mayo para incorporarse de inmediato a las labores constructivas.

Actualmente, el proyecto supera los 180 mil metros cúbicos de excavación y ya cuenta con 12 mil metros cuadrados de subbase conformada, lo que permitirá avanzar en la instalación del subbalasto y del balasto sobre el corredor férreo. De acuerdo con las proyecciones técnicas, durante esta etapa se espera alcanzar un ritmo cercano a los 300 metros lineales de vía férrea construidos por día.