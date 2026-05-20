Por Regiotram cerrarán la glorieta de Mosquera durante cuatro meses: estas son las rutas alternas

El RegioTram de Occidente sigue tomando forma y con ello una nueva fase de las obras traerá importantes cambios para los residentes de Mosquera y de la sabana de Bogotá. De acuerdo con la Concesionaria Férrea de Occidente, desde el próximo 29 de mayo se llevarán a cabo cierres en la glorieta de Mosquera, justo en las inmediaciones de Nestlé Purina, debido a los avances de las obras del puente que conectará con el sistema férreo.

Las intervenciones hacen parte del proceso de izaje de vigas laterales, estructuras fundamentales para soportar la superficie por la que circularán los trenes del RegioTram. Según la información entregada por la concesionaria, las obras se extenderían durante cerca de cuatro meses.

Cierres viales por obras del RegioTram afectarán movilidad en Mosquera

La etapa inicial contempla cierres temporales en la vía nacional Facatativá - Los Alpes 5008A, a la altura del PR 66+500. Estas restricciones se realizarán en jornada diurna entre la 1:30 p. m. y las 2:30 p. m., con interrupciones aproximadas de 30 minutos mientras se trasladan las vigas de la estructura.

Posteriormente, en una segunda fase, se efectuarán cierres intermitentes sobre la vía departamental DEVISAB 4703, diagonal a Nestlé Purina, tanto en sentido norte-sur como sur-norte. En esta etapa, los cierres serán nocturnos entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m., con pausas de aproximadamente una hora y media mientras se adelanta el izaje de las vigas laterales.

Publicidad

La tercera etapa contempla cierres totales de la vía durante tres fines de semana en horario nocturno, también entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m. Sin embargo, la concesionaria aclaró que las vías internas de Funza y Mosquera permanecerán habilitadas para residentes y visitantes.

Rutas alternas para evitar cierres viales

Para reducir afectaciones en la movilidad, las autoridades habilitarán tres rutas alternas para vehículos de carga pesada. Una funcionará desde la glorieta Siberia, otra permitirá el retorno antes del peaje La Tebaida y una tercera estará ubicada en el Centro Empresarial Cabrero, en Funza.

Publicidad

El proyecto del RegioTram de Occidente es una de las apuestas más ambiciosas de movilidad regional. La obra busca conectar a Bogotá con municipios como Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza en tiempos mucho más cortos, fortaleciendo el transporte entre la capital y la sabana occidente.

¿Cómo funcionará el RegioTram en Bogotá?

En la capital, el trazado incluirá nueve estaciones que permitirán una conexión directa con TransMilenio. El recorrido iniciará en el sector de Catam, en Fontibón, y luego avanzará hacia el centro de Bogotá, donde finalmente se integrará con la primera línea del metro.

Las estaciones estarán distribuidas en puntos estratégicos del occidente y centro de Bogotá, lo que facilitará el acceso de miles de usuarios que hoy dependen de otros medios de transporte para llegar a sus hogares, trabajos o universidades.