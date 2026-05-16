Cerrarán la glorieta de Mosquera por obra clave del Regiotram: durará al menos 4 meses

El proyecto del RegioTram de Occidente es una de las obras más importantes y que mayor expectativa ha generado entre los bogotanos y quienes viven en la sabana occidente de Bogotá. Y no es para menos, pues los trayectos de viaje entre el municipio de Facatativá y la capital tomarían poco más de 40 minutos.

Y es que, en medio del crecimiento de los municipios aledaños a Bogotá, ha surgido la necesidad de mejorar la movilidad regional, por lo que esta obra se convirtió en una de las más importantes que actualmente se desarrollan en la capital, junto con el Metro de Bogotá y la expansión de TransMilenio.

La iniciativa, liderada por la Gobernación de Cundinamarca, tiene la tarea de acercar territorios como Madrid, Funza, Facatativá y Mosquera, este último con importantes avances en las obras relacionadas con el RegioTram.



Mosquera tendrá cierres viales por obras del RegioTram

De acuerdo con lo revelado por la Concesionaria Férrea de Occidente, desde el próximo viernes 29 de mayo y durante cerca de cuatro meses, se realizarán cierres en la vía de la glorieta de Mosquera, justo frente a Purina. La medida se aplicará debido a las obras del proyecto RegioTram de Occidente.

Según confirmaron, la vía departamental DEVISAB 4703, diagonal a Nestlé Purina, en sentido norte-sur y sur-norte, tendrá cierres mientras se realizan los izajes de las vigas laterales.



Este procedimiento deberá realizarse con especial cuidado, ya que las vigas conforman una parte fundamental de la estructura del puente. Esta actividad es clave para la obra, pues el montaje soportará posteriormente la superficie por donde circularán los trenes del RegioTram.

¿Cómo funcionará el RegioTram en Bogotá?

Dentro de Bogotá, el trazado incluirá nueve estaciones que permitirán la conexión directa con el sistema de transporte de la ciudad. El recorrido iniciará en el sector de Catam, en Fontibón, y avanzará progresivamente hacia el centro de la ciudad, donde se integrará con la primera línea del metro.

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Las estaciones estarán distribuidas en puntos estratégicos del occidente y centro de Bogotá, lo que facilitará el acceso de miles de usuarios que hoy dependen de otros medios de transporte con mayores niveles de congestión.

Este proyecto no solo busca reducir tiempos de desplazamiento, sino también ofrecer una alternativa más sostenible y eficiente frente al crecimiento de las necesidades de movilidad en la región.



RegioTram contará con puentes elevados en Bogotá

La construcción del RegioTram también implicará cambios en la infraestructura vial. Para garantizar su operación, se construirán puentes elevados en varias avenidas de la ciudad, además de pasos a nivel con control semafórico.

Entre los puntos donde habrá intervenciones se destacan:



Avenida Boyacá.

Avenida 68.

Avenida de Las Américas.

NQS.

Carrera 40.

Carrera 50.

Avenida Ciudad de Cali.

Estos proyectos buscan evitar interferencias con el tráfico vehicular y mejorar la seguridad en los cruces del tren. De esta manera, se reduciría el riesgo de accidentes.

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Por su parte, el cronograma contempla que el sistema entre en operación parcial en octubre de 2027, cubriendo inicialmente el tramo entre Facatativá y Fontibón. Luego, para el año 2029, el recorrido llegaría hasta el centro de Bogotá.

