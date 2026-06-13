Un herido por agresión a seguidores del candidato Abelardo De la Espriella en Chía

Un incidente violento se registró la tarde de este sábado durante actividades proselitistas de cara a la segunda vuelta electoral en el municipio de Chía, Cundinamarca. Tres personas fueron capturadas frente en la entrada del municipio, luego de una agresión contra simpatizantes del candidato presidencial Abelardo De la Espriella.

Una persona resultó herida tras ser atacada con un cuchillo en el puente peatonal ubicado frente a un centro comercial.

El alcalde de Chía, Leonardo Donoso, confirmó lo ocurrido. “Frente al Centro Chía, en el puente peatonal había un grupo de seguidores de Abelardo, se presentaron unas personas, aparentemente simpatizantes de Cepeda, y hubo una riña. Hubo una persona herida con arma blanca”, señaló el mandatario local.

Donoso indicó que las autoridades avanzan en el proceso judicial correspondiente y esperan las denuncias formales de los afectados.



“Ya estamos esperando que se formulen las denuncias por parte de las personas afectadas y la judicialización por parte de las autoridades competente”, comentó.

La campaña de Abelardo De la Espriella denunció la situación. El gerente nacional de regiones de la campaña, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que los agresores actuaron con violencia contra los simpatizantes del candidato opositor.

“Los seguidores de Petro - Cepeda están pasando todos los niveles. Esto es casi delincuencial”, reprochó Beltrán, al señalar que “agredieron de forma salvaje y criminal a unas personas que voluntariamente apoyan a Abelardo”.

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Beltrán coincidió con el alcalde y comentó que los atacantes utilizaron armas blancas durante los hechos. “Atacaron con cuchillos, machetes e hirieron de gravedad a una mujer adulta mayor”, sostuvo.

En medio de la situación también exhortó a las autoridades para que se investigue lo ocurrido y se sancione a los responsables.