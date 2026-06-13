Registraduría desplegará 65 delegados en el exterior para vigilar conteo de votos de segunda vuelta

La Registraduría Nacional enviará 65 delegados a los principales puestos de votación en el exterior para supervisar el desarrollo de la segunda vuelta presidencial y garantizar la transparencia en el conteo de los votos.

Así lo informó el registrador nacional, Hernán Penagos, quien explicó que los funcionarios tendrán la misión de acompañar la jornada electoral y verificar especialmente dos momentos clave del proceso: el conteo de los sufragios y el diligenciamiento de las actas electorales por parte de los jurados de votación.

"Estarán atentos de la jornada y verificarán muy bien el conteo de votos, el diligenciamiento de las actas electorales por los jurados ante los testigos y la digitalización o publicación de esas actas para que queden en custodia de la Registraduría", señaló Penagos.

El registrador también informó que la Auditoría Internacional desplegará observadores en cerca de 20 puestos de votación ubicados en distintos países de Latinoamérica, además de Madrid y Francia, con el propósito de acompañar el proceso y fortalecer los mecanismos de control.



Penagos explicó que el despliegue se concentrará en los países con mayor número de votantes colombianos. Según indicó, entre Estados Unidos y España se concentra cerca del 53 % del censo electoral en el exterior, mientras que Venezuela representa alrededor del 13 %.

"En cerca de diez países está el 75 % de toda la votación, por eso vamos a priorizar esos lugares para que haya absoluta tranquilidad en el ejercicio del voto en el exterior y para que esa información se procese muy rápido", afirmó.

Según datos de la Registraduría, 1.414.661 colombianos residentes en el exterior están habilitados para votar en la segunda vuelta presidencial, de los cuales 777.343 son mujeres y 637.318 hombres. La jornada se desarrollará entre el 15 y el 21 de junio en 253 puestos de votación distribuidos en 67 países.

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Los países con mayor número de electores colombianos son:



Estados Unidos: 454.262 votantes.

España: 307.996 votantes.

Venezuela: 180.782 votantes.

Canadá: 73.237 votantes.

Chile: 45.253 votantes.

Ecuador: 43.357 votantes.

Australia: 32.121 votantes.

Panamá: 29.196 votantes.

Francia: 26.881 votantes.

Inglaterra: 23.331 votantes.

México: 22.026 votantes.

Argentina: 21.438 votantes.

Alemania: 20.898 votantes.

Italia: 19.729 votantes.

En conjunto, Estados Unidos, España y Venezuela concentran cerca de 943.000 votantes, es decir, alrededor de dos tercios del censo electoral colombiano en el exterior.

Por regiones, la mayor participación se concentra en Norteamérica, impulsada por Estados Unidos, Canadá y México; seguida por Europa, donde destacan España, Francia, Inglaterra, Alemania e Italia; y por Suramérica, con Venezuela, Chile, Ecuador, Argentina y Panamá entre los principales países con presencia de electores colombianos.

El registrador destacó, además, que durante la primera vuelta presidencial no se registraron denuncias que pusieran en duda los resultados electorales y expresó su confianza en que la jornada de segunda vuelta se desarrollará con normalidad.

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