Controlado incendio forestal que afectó más de 2.000 hectáreas de vegetación en Ábrego

Un incendio forestal que afectó una amplia zona montañosa del municipio de Ábrego, Norte de Santander, fue controlado luego de arrasar con más de 2.000 hectáreas de vegetación, aunque las autoridades locales estiman que la afectación podría acercarse a las 3.000 hectáreas.

El alcalde de Ábrego, Húber Darío Sánchez, confirmó que el origen de la emergencia estaría relacionado con una quema realizada por un campesino que perdió el control sobre el fuego.

“Este incendio fue provocado, pero por un campesino que logró hacer una quema, pero no la pudo controlar”, explicó el mandatario local.

Un incendio forestal que arrasó con más de 2.000 hectáreas de vegetación fue controlado en Ábrego, Norte de Santander. Las llamas afectaron acueductos veredales y un restaurante. El incendio deja un grave impacto sobre la fauna y la flora de la zona #MañanasBlu pic.twitter.com/ebEAisY9Qg — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 8, 2026

Las llamas se extendieron rápidamente por la zona montañosa y generaron una emergencia que requirió la participación de organismos de socorro, autoridades, voluntarios y habitantes de la comunidad, quienes trabajaron para contener el avance del incendio.



El incendio provocó un fuerte impacto sobre la fauna y la flora de la región. Además, las llamas afectaron acueductos veredales y destruyeron un restaurante.

Una vez controlada la emergencia, las autoridades iniciaron la evaluación de los daños ocasionados por el fuego, especialmente sobre los ecosistemas y las fuentes de abastecimiento de agua de las comunidades rurales.

Incendio forestal supera las 2.000 hectáreas y amenaza zonas de Ábrego, Norte de Santander #MañanasBlu https://t.co/jPVOjsZ4q4 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 7, 2026

Publicidad

La emergencia vuelve a poner sobre la mesa el riesgo de realizar quemas agrícolas sin las medidas de prevención necesarias, especialmente durante periodos de altas temperaturas y condiciones secas, cuando el fuego puede propagarse rápidamente.

Las autoridades locales hicieron un llamado a la comunidad para evitar quemas que puedan convertirse en incendios de grandes proporciones y afectar tanto a los ecosistemas como a las familias que habitan en las zonas rurales.