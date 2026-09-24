Con bastante o poco trabajaremos: procurador sobre recursos del presupuesto 2027

Durante su intervención en el Congreso de Servicios Públicos este jueves, el procurador general Gregorio Eljach se refirió a la situación fiscal del país en medio del debate que cursa en el Congreso de la República por la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027.

El procurador aseguró que la situación fiscal no es nada buena, que las entidades del Estado deben acomodarse a la disponibilidad que haya en el presupuesto, y que en su caso y en el del Ministerio Público, con bastante o mucho seguirán trabajando.

“Hay que ser conscientes. La situación fiscal del país no es nada buena, no es halagüeña, no es la mejor. Y como los bienes del Estado son finitos y como las entidades públicas tenemos que acomodarnos a la disponibilidad que haya en el presupuesto, pues yo no he levantado mi voz para reclamar nada. He dejado que el Congreso en su sabiduría, en concordancia con el presidente de la República y su ministro, dispongan lo que haya que disponer para el buen funcionamiento de la Procuraduría. Con bastante o con poquito presupuesto, el Procurador trabaja, con bastante o con poquito presupuesto los resultados están”, dijo durante su discurso.

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Entretanto, el jefe del Ministerio Público indicó que la Procuraduría, a través de un convenio con el Ministerio de Hacienda, dejó a disponibilidad del Gobierno un total del 160.000 millones de pesos que decidieron no ejecutar este año.

“El año pasado pasamos a este, el 31 de diciembre, con 390 vacantes que no se necesitó llenar y le devolvimos al fisco 65.000 millones de pesos. Hace unos días hicimos un convenio con el señor ministro de Hacienda para que disponga y, ojalá lo haga rápido, de 160.000 millones que el procurador decidió no ejecutar en este año para que el Gobierno nacional tuviera una pequeña forma de tener un oxígeno fiscal y no tuviera que salir a endeudarse más o a pasar angustias”, afirmó.

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Asimismo, anunció que la entidad que preside mantendrá una política de austeridad.

“Yo no me quejo ni reclamo, estoy a la espera de que en su soberanía el Congreso le diga a este órgano de control qué le corresponde y con eso vamos a responderle a Colombia”, agregó.