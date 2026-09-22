Es un avance en medio de dura situación fiscal: exministro de Salud Augusto Galán por plan de choque

El exministro de Salud y director de la iniciativa Así Vamos en Salud, Augusto Galán, analizó en la emisión de Recap Blu las medidas del Gobierno Nacional frente a la crisis del sistema sanitario.

Su intervención se dio a propósito del plan de choque anunciado por la administración del presidente Abelardo de la Espriella, el cual busca garantizar medicamentos y tratamientos pendientes a más de un millón de pacientes.

Al evaluar la propuesta gubernamental, Galán calificó el anuncio como un paso positivo para el sector:

"La noticia es bien recibida por el sector salud sin lugar a dudas y pues obviamente yo me encuentro entre quienes saludan la medida. Es un avance muy importante en medio de una situación fiscal muy compleja que se heredó y que se ha demostrado que está en una crisis mucho mayor de lo que se pensaba antes de asumir el gobierno".



El exministro destacó que la estrategia responde a las expectativas al concentrar los esfuerzos en las personas que dejaron de recibir tratamientos o que permanecían diagnosticadas sin atención oportuna. Asimismo, resaltó que la iniciativa contribuirá a generar circulación de liquidez en el sistema, aliviando progresivamente las presiones financieras acumuladas.

Sobre el mecanismo para llegar a la población afectada, Galán explicó que la caracterización de los beneficiarios se estructuró de forma articulada entre el Gobierno y las Entidades Promotoras de Salud (EPS):

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"Lo que se ha entendido del plan y lo que ha planteado el gobierno es que esto lo construyeron, ubicaron a esos pacientes y determinaron y caracterizaron cuáles eran esos pacientes con la colaboración de las EPS y con las autoridades. Entonces, yo entendería que eso es una iniciativa que proviene de o que va a provenir de las EPS, que determinarán cuáles son los pacientes, en dónde están ubicados dentro de ese listado de más de un millón de personas".

Al referirse a los problemas de raíz, el especialista enfatizó la necesidad de solucionar la desfinanciación estructural del sistema. En esa línea, recordó que la administración anterior desató un desacato al auto 007 de la Corte Constitucional, providencia que ordenaba una revisión técnica al cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Frente a la solicitud de la ministra de Salud, Ana María Vesga, de tramitar una adición presupuestal de 13,9 billones de pesos ante el Congreso, Galán consideró que la propuesta de incrementar la UPC entre un 12% y un 13% es coherente con el contexto macroeconómico:

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"Durante los últimos dos años, particularmente el último año, se ha estimado un desfase de la unidad de pago por capitación de alrededor del 8%. Si la inflación está de 6.5 al finalizar este año, pues ese 8% estarías bordeando esa cifra que se ha comentado de posible incremento en la unidad de pago por capitación de 12 13%".

Finalmente, el exministro concluyó que este ajuste es el paso requerido para estabilizar las finanzas del modelo sanitario de cara al próximo año:

"La perspectiva que plantea o que se plantea con esa cifra parecería que es la adecuada para equilibrar y hacer suficiente la unidad de pago por capitación el año entrante".

Escuche la entrevista: