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”Ley Kevin Acosta”: ¿cómo busca fortalecer el seguimiento de las EPS a pacientes sanos y enfermos?

Vigilar a los afiliados antes de que se enfermen y hacer seguimiento continuo a quienes ya tienen un diagnóstico son dos de los principales objetivos del proyecto de ley radicado en el Congreso.

Congreso de Colombia.Foto: EFE // Kevin Acosta. Foto Noticias Caracol.
Congreso de Colombia.Foto: EFE // Kevin Acosta. Foto Noticias Caracol.
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

El representante a la Cámara Yamit Noe Hurtado, radicó el proyecto de ley “Kevin Acosta”, que busca establecer la vigilancia de todos los afiliados a las EPS para detectar riesgos a tiempo y el seguimiento continuo de quienes ya tienen una enfermedad diagnosticada, con el propósito de evitar complicaciones que puedan terminar en hospitalizaciones o atenciones de alto costo.

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“No es buscar acabar las EPS, es modificar su funcionamiento”, aseguró Hurtado, quien explicó que la iniciativa pretende que estas entidades conformen equipos dedicados a la vigilancia, el control y el cuidado de sus afiliados.

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Hospitales en Colombia.
Foto: Academia Nacional de Medicina.

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El proyecto establece dos ejes. La vigilancia de los afiliados, que aplicaría a todas las personas estén sanas o enfermas para identificar tempranamente riesgos, y el control de la enfermedad, dirigido a quienes ya cuentan con un diagnóstico y requieren seguimiento continuo para evitar que la situación empeore.

“Es importante aclarar que el proyecto no se limita a algunas enfermedades en específico. Aplica a cualquier diagnóstico (desde una infección respiratoria hasta enfermedades como hemofilia, ERC y sus precursoras, cáncer o VIH). Además, la evidencia de ADRES muestra que el mayor potencial de ahorro para el sistema está en condiciones agudas de manejo sencillo”, agregó.

La propuesta también señala que el incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de vigilancia y control quedaría establecido como una infracción administrativa sancionable por la Superintendencia Nacional de Salud.

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“El proyecto sí impone nuevas obligaciones a las EPS, pero la evidencia técnica de ADRES muestra que su efecto neto esperado es de ahorro para el sistema, no de gasto adicional”, destacó.

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La iniciativa contempla además visitas domiciliarias, telemedicina y especialistas itinerantes, priorizando a la población de mayor riesgo. El proyecto aclara que el incumplimiento de los deberes del paciente, como no asistir a controles o no seguir las indicaciones médicas, no podrá ser utilizado por las EPS o IPS para negarle, suspenderle, restringirle o dilatarle el acceso a servicios de salud.

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Pacientes de EPS.
Foto: archivo Blu Radio.

“Si tenemos pacientes sanos y sus afiliados hay que ayudar a vigilar para que no se enfermen. Si se enferman, verificar y atacar tempranamente para que no se compliquen. Y si tenemos complicaciones, vigilar y estar encima para que estos pacientes estén controlados, no consuman servicios de alto costo que disminuya esta carga de enfermedad, que es lo que tiene en gran medida desangrado al sistema de salud colombiano”, aseguró el representante.

La iniciativa lleva el nombre de Kevin Acosta, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia A severa. De acuerdo con el documento presentado por el congresista, la Procuraduría concluyó que Kevin falleció por negligencia de su EPS al no garantizar oportunamente la entrega de su medicamento.

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“Si hubiésemos tenido a Kevin Acosta vigilado con visita permanente, con una llamada telefónica, con sus medicamentos a tiempo, no tendríamos ahorita que estar lamentando esta tragedia”, afirmó Hurtado.

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