La justicia demanda recursos: Corte Constitucional ante discusión del presupuesto 2027

La discusión sobre los recursos que tendrá la Rama Judicial en 2027 continúa en el Congreso de la República, mientras las altas cortes advierten sobre las necesidades que enfrenta el sistema de justicia para responder al aumento de la demanda de servicios.

La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, se refirió al tema durante una rueda de prensa en Bucaramanga, donde se desarrolla el encuentro regional de la Corte Constitucional, y señaló que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial ha venido analizando el presupuesto y exponiendo ante el Congreso las necesidades de las diferentes jurisdicciones.

“Claro que la justicia también demanda presupuesto. Creo que todas las jurisdicciones demandamos el presupuesto”, afirmó Meneses, quien reconoció que el país atraviesa una situación fiscal que también debe ser tenida en cuenta en esta discusión.

La magistrada explicó que varios presidentes de las altas cortes han acudido al Congreso para presentar las necesidades de la Rama Judicial y aseguró que han encontrado apertura de los congresistas para escuchar sus planteamientos.



Uno de los puntos que más preocupa a la Corte Constitucional es el volumen de procesos que recibe diariamente. Según Meneses, actualmente llegan alrededor de 6.000 tutelas al día para ser revisadas por la corporación.

Además, indicó que en la más reciente sala de selección fueron recibidos 34.200 expedientes, una carga que, según explicó, exige mantener y fortalecer la capacidad operativa de la Corte.

Publicidad

“Nos preocupa este posible colapso de las tutelas”, manifestó la presidenta de la Corte Constitucional, quien señaló que esta situación ya ha sido planteada ante el Consejo Superior de la Judicatura y el Gobierno Nacional.

Meneses destacó que el Consejo Superior de la Judicatura ha atendido parte de estas necesidades mediante la asignación de funcionarios adicionales, lo que ha permitido implementar un plan de choque para atender el volumen de expedientes.

La presidenta de la Corte insistió en que las necesidades presupuestales no corresponden únicamente a la Corte Constitucional, sino a las distintas jurisdicciones que integran la Rama Judicial.