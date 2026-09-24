Medicina Legal en Barranquilla, custodiada mientras esperan entrega de cuerpos de Los Pachenca

Unos 20 uniformados de la Policía, entre ellos integrantes del Grupo de Operaciones Especiales y agentes de vigilancia de la Policía Metropolitana de Barranquilla, custodian desde la tarde del martes el perímetro de la sede de la Regional Norte de Medicina Legal, ubicada en el barrio Los Andes, en Barranquilla.

La presencia policial está relacionada con la llegada a estas instalaciones de los cuerpos de alias ‘Cholo’, segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), y de otros seis hombres abatidos durante operativos de la Policía en la vereda Quebrada del Sol, jurisdicción del corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta.

Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para realizar el proceso de identificación plena, el cual completa ya dos días, mientras los técnicos forenses buscan establecer no solo la identidad de las personas abatidas, sino también sus edades.

A las afueras de Medicina Legal familiares de estas personas esperan por la entrega de los cadáveres, mientras que otros miembros de los Pachenca están buscando ejercer presión para que les entreguen el cuerpo de su "comando", como llaman ellos al cabecilla alias 'Cholo'.