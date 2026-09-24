¿Quién es Aleks Syntek, el cantante que se viralizó en redes sociales por polémica?

El nombre de Aleks Syntek se viralizó en México en los últimos días luego de una polémica que, finalmente, resultó favorable para el artista con un aumento del 630 % de las reproducciones de sus canciones y llevando a que alcanzara los 6,9 millones de oyentes mensuales.

¿Quién es Aleks Syntek, el cantante viral en México?

Oriundo de Mérida, Yucatán, México, el cantautor ha construido una importante carrera explorando géneros como el pop, pop rock y balada romántica compartiendo escenario con artistas como Enrique Iglesias, Miguel Bosé, Juan Gabriel, Laura Pausini, David Bisbal, Alejandro Sanz, entre otros.

Una carrera que comenzó en 1979 y que hasta la fecha le ha permitido hacer nueve álbumes, recibiendo numerosos discos de Platino y Oro por las altas ventas de los mismos. Ha recibido también tres Billboard Awards, un Latin Grammy Award, multi-nominado al Grammy Latino y multi-nominado en MTV Latino.

Su relación Colombia también ha sido cercana, de hecho, en 2024 hizo parte de los entrenadores de La Voz Kids y se mostró muy contento por compartir en el país, además de asegurar que “existe mucho talento colombiano”.



Foto: Instagram @syntekoficial

¿Cuál es la polémica que lo viralizó?

Fue durante un concierto el 15 de septiembre en donde tuvo un cruce con palabras con un asistente, quien, en repetidas ocasiones, le pidió unas canciones y esto no le gusto, pero, según él, estaban teniendo comportamientos como que “borrachos o estaban echando no más relajo, pero aventaron unos elotes y unas cervezas a abuelitas y a niños que estaban ahí a un costado”.

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Esto hizo que muchas personas lo comenzaran a tildar de “loco” en redes sociales y ante esas críticas respondió con un video que lo viralizó rápidamente: “Sí, sí soy desequilibrado mental. Estoy loco.

Igual que Dalí estaba loco, Picasso estaba loco, Frida Kahlo estaba loca, Copérnico estaba loco, Arquímedes estaba loco, Jesucristo estaba loco, la Virgen de Guadalupe estaba loca, Benito Juárez estaba loco”.

Además, en sus redes comenzó a pedir a la prensa que no especule más de la cuenta ni ataquen su vida, de hecho, aseguró que el espectáculo destruyó a su familia y no hizo bien el trabajo de investigar todo.