Conductor de bus descubrió a su esposa con otro y la persiguió en pleno recorrido

Un recorrido cotidiano en transporte público terminó convertido en una inesperada persecución luego de que un conductor recibiera información sobre su esposa mientras se encontraba trabajando. La noticia provocó una reacción inmediata que sorprendió a los pasajeros que viajaban con él.

El hecho ocurrió en México y fue contado en redes sociales por la usuaria de TikTok @Hanna K. Rodríguez, quien aseguró haber estado dentro del colectivo cuando el conductor se enteró de que su pareja supuestamente se encontraba con otro hombre.

Según el relato publicado por la joven, ella llevaba audífonos durante el trayecto y no prestaba demasiada atención a lo que ocurría en la parte delantera del vehículo. Sin embargo, comenzó a notar que el conductor aceleraba y que el recorrido transcurría a una velocidad que le generó preocupación.

Al quitarse los audífonos, descubrió que detrás de la particular conducción había una razón personal. Al conductor le habían informado, a través de un teléfono, que su esposa había sido vista en compañía de otro hombre.



La situación hizo que el hombre tomara una decisión que alteró el recorrido de todos los pasajeros. De acuerdo con Hanna, les explicó que podían bajarse si lo consideraban necesario, aunque quienes decidieran continuar llegarían más tarde a su destino.

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“Cuando me quito los audífonos me percato que desde un teléfono le comentan al chofer que vieron a su esposa con otro hombre”, relató la usuaria en su publicación.

En lugar de continuar con el recorrido habitual, el conductor se dirigió hacia el lugar donde, según la información que había recibido, se encontraba su esposa. El destino habría sido una cenaduría, establecimiento en el que finalmente la encontró acompañada por otro hombre.

Al llegar, el conductor descendió del vehículo para pedirle explicaciones a su pareja. La escena también llamó la atención de los pasajeros, algunos de los cuales decidieron acompañarlo y presenciar el enfrentamiento.

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De acuerdo con la versión difundida en TikTok, el hombre le reclamó a su esposa por la supuesta infidelidad y le recordó que llevaban 15 años juntos. La joven aseguró que el conductor le reprochó que durante todo ese tiempo había esperado que existiera lealtad dentro de la relación.

La situación terminó con una confesión, siempre según el relato de la pasajera. Hanna afirmó que la mujer reconoció lo sucedido y explicó que habría tomado esa decisión durante lo que describió como un momento de vulnerabilidad.

“Él le reclamaba y le decía que no tenía por qué hacerlo ya que durante 15 años le había jurado lealtad. Sin embargo, ella se exhibió porque aceptó el engaño y le dijo que todo esto había sido una tontería y que fue en un momento de vulnerabilidad”, contó la tiktoker.

El episodio comenzó a circular ampliamente en TikTok a partir de un video en el que se observaba a los pasajeros dentro del colectivo mientras el vehículo avanzaba a gran velocidad.