Denuncian que en Halloween niños recibieron dulces con agujas y tornillos en su interior en Itagüí

Luego de que miles y miles de menores de edad salieran a las calles del Valle de Aburrá a pedir dulces por la celebración de Halloween, una grave denuncia se conoció en el municipio de Itagüí, en donde algunos caramelos aparecieron con elementos peligrosos en su interior.

Es el caso de Alejandra Restrepo, quien aseguró que, luego de llegar a su vivienda con su hijo, el menor de edad le contó cómo, tras abrir uno de los dulces que le habían dado en la calle, se encontró un tornillo.

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"Yo le dije a mi niño que no íbamos a ir a un centro comercial, sino que íbamos a pedir por acá. Recibió siempre muchos dulces y en uno de esos dulces, en un barrilete, le salió un tornillo, entonces el niño se puso a revisar los dulces porque él quería comer y en el momento que abrió el barrilete tenía un tornillo", señaló.

Pero no es solo esta indignante situación la reportaba Itagüí. Se conoció que allí mismo otros niños y niñas aseguran haber recibido dulces que tenían agujas en su interior, mismos que pudieron generar graves consecuencias para la salud de los menores.



Aunque afortunadamente estos aberrantes casos no terminaron en situaciones que lamentar, líderes sociales como Julián Vélez, rechazaron este tipo de hecho que son realizados premeditadamente y que son un atentado directo contra los menores del municipio.

"Estaba departiendo con su hijo y se percata que en uno de los dulces que recolectó el niño había insertada una aguja. No sabemos cuántos confites se repartieron, no sabemos qué persona mal intencionada realizó este tipo de acto tan reprochable", indicó.

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De momento, las autoridades en el municipio de Itagüí adelantan las investigaciones correspondientes para poder determinar con exactitud cómo sucedieron los hechos y quiénes estarían detrás de esta lamentable situación que atenta contra la salud pública.

