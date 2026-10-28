Por imponer un comparendo, agente de tránsito de Itagüí quedó inconsciente tras ser agredido

Un agente de tránsito en el municipio de Itagüí quedó inconsciente tras ser agredido por un ciudadano cuando imponía un comparendo. El funcionario sigue bajo observación médica tras recibir varios golpes en la cabeza.

Hay indignación en el municipio de Itagüí tras la brutal golpiza de la que fue víctima un agente de movilidad del municipio cuando realizaba un procedimiento de control vial.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 36 a la altura del colegio San José Manyanet, en la vía que conduce al barrio San Gabriel. Mientras el guarda imponía un comparendo al conductor de un vehículo, el hijo de este, que transitaba por el sector, lo habría agredido en varias ocasiones a la altura de la cabeza provocando que se desplomara en plena vía pública.

Por la gravedad de la situación el agente debió ser trasladado a un centro asistencial donde sigue bajo observación médica ante la posibilidad de haber sufrido un trauma craneoencefálico. Diego Torres, alcalde de Itagüí, rechazó lo sucedido.



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“Fue agredido por la espalda de una traicionera, por una persona que ya tenemos identificada. Un llamado a toda la ciudadanía, a los servidores públicos hay que respetarlos, son la autoridad, son los que nos apoyan en todo el territorio”, recalcó el alcalde Torres.

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Tras haber sido identificado, autoridades verifican cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero del responsable de la agresión a partir de la ruta que emprendió. Sanciones contra este hombre no solo podrían ser pecuniarias, sino también penales por el delito de violencia contra servidor público.