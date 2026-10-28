En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Choque de trenes España
Megaoperativo en Bogotá
Flávio Bolsonaro
María Corina Machado
Kbeto Zuleta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Detectan nuevo fraude en examen de la Universidad de Antioquia: denunciaron penalmente a implicados

Detectan nuevo fraude en examen de la Universidad de Antioquia: denunciaron penalmente a implicados

Los filtros de seguridad electrónica del campus permitieron interceptar la señal usada para filtrar las respuestas del examen, derivando en acciones penales inmediatas.

316048_BLU Radio. Universidad de Antioquia / Foto: @UdeA
BLU Radio. Universidad de Antioquia,
UdeA
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

Lo que significa una ilusión para que muchos jóvenes que quieren ingresar a la educación pública superior se vuelve un sueño, contrasta con las trampas que habrían cometido algunos de los 35 mil aspirantes, que presentaron su examen de admisión para el primer semestre de 2027, donde apenas pasa el 10 %.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Lo lamentable de este caso es que se suma al que ocurrió apenas seis meses atrás, cuando se anularon los exámenes a 40 médicos por usar tecnología para hacer fraude en las especializaciones de la Facultad de Medicina.

Últimas noticias

ITAGUI- ALCALDÍA MUNICIPAL.jpg
Antioquia

Por imponer un comparendo, agente de tránsito de Itagüí quedó inconsciente tras ser agredido

Jacobo Valenciano Yepes y Eddy Santiago Cuadros, de noche, con un policía detrás y una persona grabando con celular
Antioquia

Revelan detalles de captura de hijo e hijastro de Valenciano: “Uno señalaba”, dice Fico Gutiérrez

Publicidad

En esta ocasión, los controles de la universidad identificaron la transmisión de las respuestas del examen desde el interior del campus hacia el exterior. De acuerdo con el reporte oficial, luego de que los primeros aspirantes terminaron la prueba y salieron de las aulas, lo que descarta una filtración previa del cuadernillo antes del inicio de la jornada.

Tras la detección de la señal, las autoridades académicas identificaron a uno de los participantes involucrados en la transmisión de la información. La universidad inició las acciones legales correspondientes, una de ellas interponer las denuncias penales que haya lugar y anunció que para las próximas convocatorias implementará el bloqueo de la señal de datos en el campus y en sus alrededores para evitar el uso de equipos tecnológicos en las aulas.

Este caso se suma a los hechos registrados el pasado 10 de abril de 2026, cuando la misma institución descubrió a 40 médicos aspirantes a especializaciones quirúrgicas utilizando microcámaras, gafas inteligentes, celulares ocultos y audífonos Bluetooth para recibir las respuestas en tiempo real desde redes externas.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

A pesar de la novedad detectada y procesada en el campus central de Medellín, la aplicación del examen transcurrió sin inconvenientes en las 12 sedes regionales del departamento, mientras la oficina de Admisiones adelanta las investigaciones técnicas para establecer la ruta exacta por donde salieron las respuestas.

Relacionados

Medellín

Noticias de hoy

Universidad de Antioquia

Publicidad

Publicidad

Publicidad