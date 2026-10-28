Revelan detalles de captura de hijo e hijastro de Valenciano: “Uno señalaba”, dice Fico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló detalles de la captura de dos jóvenes señalados como hijo e hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano, detenidos durante el operativo Cerco Épico, una ofensiva contra las estructuras criminales de la ciudad. En entrevista con Mañanas Blu, el mandatario aseguró que los capturados, conocidos con los alias de Risas y Valenciano, hacían parte de la banda La Roja, dedicada al hurto de relojes, cadenas y otros objetos de alto valor, y que uno de ellos cumplía la función de identificar a las víctimas.

Gutiérrez afirmó que estuvo presente en el procedimiento junto al presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el 7 de agosto de 2026 como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

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“Yo estuve en ese operativo, estuve ahí con el presidente. Son dos personas, alias Risas y alias Valenciano. Ahí está el hijo”, señaló el alcalde.

Así operaba la banda La Roja en Medellín

De acuerdo con el mandatario, los jóvenes residen en Medellín y uno de ellos aparece en videos de atracos cometidos contra ciudadanos. Gutiérrez explicó que la estructura actuaba de manera coordinada: sus integrantes recorrían lugares concurridos en busca de personas con artículos costosos, las marcaban y luego las seguían para robarles.



“La función que cumplía el otro, Valenciano, es casi el que señalaba. Ellos operan de varias formas. Se van para el aeropuerto, se van para centros comerciales, se van para algunas zonas y ven quién tiene un reloj o una cadena o algo de alto valor, lo señalan directamente, lo siguen y le dicen al otro: es ese”, relató.

Según el alcalde, en el operativo cayeron ocho integrantes de La Roja, entre ellos los dos jóvenes. El mandatario aseguró que existen pruebas en video de la actuación de la banda y anunció que serán divulgadas una vez concluyan las audiencias judiciales.

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Gutiérrez lamentó la situación de los jóvenes capturados: “A mí eso me da mucha tristeza, hombre, estos jóvenes cómo se dañan la vida, cómo le dañan la vida a los demás”. También rechazó el argumento de la falta de oportunidades como justificación para delinquir: “Aquí nadie puede seguir diciendo que su única posibilidad fue delinquir. Eso es falso”.

El presidente Abelardo De La Espriella encabezó, esta semana en Medellín, el megaoperativo de seguridad.​​ Foto: Presidencia de la República

Las estructuras criminales impactadas por el operativo Cerco Épico

El alcalde explicó que la ofensiva apuntó contra las dos organizaciones que, según dijo, agrupan a la mayoría de bandas de Medellín: La Oficina, que atribuyó a alias Tom, y la Alianza Estructuras Criminales, que señaló como liderada por alias Douglas. De acuerdo con Gutiérrez, La Roja está alineada con La Terraza.

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“Todas esas estructuras en Medellín están alineadas a una u otra”, afirmó el mandatario, quien precisó que los delitos priorizados fueron el hurto, la extorsión y el tráfico de estupefacientes.

Gutiérrez sostuvo que los allanamientos fueron planeados con anticipación y contaron con órdenes judiciales tramitadas con la Fiscalía. “Usted necesita una orden judicial”, recalcó, al explicar que los procedimientos no se hacen al azar.

Homicidios en Medellín: las cifras que destaca la Alcaldía

El mandatario aseguró que el homicidio ya no es la principal preocupación de la ciudad. Según sus cifras, septiembre fue el mes menos violento en la historia de Medellín desde que se tiene registro, con siete homicidios, y en el mes en curso la ciudad sumaba 11 casos al momento de la entrevista. “Hay que llegar a cero”, dijo.

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Sin embargo, reconoció que el hurto, la extorsión y el microtráfico son los delitos que más afectan a los ciudadanos. “La gente cuando se queja del hurto es porque es real, cuando se queja de la extorsión es porque sí la hay”, afirmó.

Deportación de extranjeros reincidentes

Otro de los puntos destacados por el alcalde fue la expulsión de ciudadanos venezolanos con antecedentes por delitos en la ciudad. Según Gutiérrez, con apoyo de Migración Colombia y del Gobierno nacional, en 15 días se ha deportado a cerca de 127 personas, que en conjunto sumaban más de 1.000 anotaciones, y algunos casos registraban hasta 20 capturas.

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El mandatario explicó que la medida responde a la reincidencia: “Los cogen robando, los llevan ante un juez, dicen que son pequeñas causas, los sueltan, vuelven a la calle, vuelven y roban”. Añadió que las personas expulsadas ya estaban identificadas por la inteligencia de la Policía y que quienes tenían órdenes de captura fueron puestos a disposición de las autoridades.

Gutiérrez rechazó que se trate de una medida xenófoba: “Aquí jamás se puede decir que xenofobia o que se está estigmatizando una nacionalidad”. Según el alcalde, cerca del 10 % de la población de Medellín es migrante venezolana y la mayoría es “gente buena y trabajadora”.

Críticas al sistema judicial y al anterior Gobierno

El alcalde expresó su inconformidad con las decisiones judiciales que dejan en libertad o con detención domiciliaria a capturados por delitos graves. “Yo soy el primero que me indigno cuando sabemos que hay criminales peligrosos que los capturamos y que los llevan a casa por cárcel”, sostuvo, aunque aclaró que respeta la independencia de la justicia.

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También cuestionó al Gobierno de Gustavo Petro, al que acusó de haber dejado solos a los alcaldes en la lucha contra el crimen, y mencionó el episodio conocido como el “tarimazo”, cuando cabecillas recluidos en la cárcel de Itagüí aparecieron en tarima durante un acto del entonces presidente en Medellín.

Nuevo C5I y vigilancia con cámaras

Gutiérrez anunció que la ciudad construye el nuevo C5I, al que denominó “el Pentágono de Medellín”, y que, según dijo, entrará en funcionamiento en mayo del próximo año. El mandatario explicó que los videos de denuncias ciudadanas en redes sociales se cruzan con las cámaras de la ciudad para identificar y capturar a los responsables.

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Finalmente, aseguró que el operativo Cerco Épico no será el último: “Vienen más operativos. Vamos a ir apretando”.