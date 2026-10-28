Un rayo impactó sobre una finca y causó la muerte de 10 reses en Caucasia, Antioquia

Una descarga eléctrica, que habría sido provocada por las fuertes lluvias reportadas recientemente en Caucasia, causó la muerte de cerca de 10 reses pertenecientes a la Asociación de Agricultores de Caucasia. Según los ganaderos, la emergencia dejó importantes pérdidas económicas para los pequeños productores.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los animales pesaban más de 300 kilogramos cada uno y se encontraban en uno de los predios de la organización, cuando un rayo habría impactado el terreno durante una tormenta eléctrica.

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Lo que explican desde el Bajo Cauca antioqueño es que esta pérdida representa un golpe para los productores, quienes habían invertido recursos en la adquisición, alimentación, cuidado y sostenimiento del ganado. Además, la muerte simultánea de los animales afecta la capacidad productiva.

Ante esta situación, los integrantes de Asgri Cauca hicieron un llamado a la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Caucasia para tener un acompañamiento institucional, especialmente en el retiro y la disposición adecuada de los restos de los animales.



Los productores buscan evitar posibles riesgos sanitarios y ambientales derivados de la permanencia de los cadáveres en el predio. También esperan recibir orientación técnica y conocer las alternativas de apoyo económico en la subregión.

Hay que recordar que ya en Antioquia había pasado una situación similar, cuando en junio en Puerto Triunfo, una descarga eléctrica causó la muerte de 25 reses durante un aguacero