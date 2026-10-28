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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Un rayo impactó sobre una finca y causó la muerte de 10 reses en Caucasia, Antioquia

Un rayo impactó sobre una finca y causó la muerte de 10 reses en Caucasia, Antioquia

Asociaciones ganaderas en el Bajo Cauca antioqueño piden ayuda para poder hacer la disposición adecuada de los animales y evitar enfermedades.

Caucasia.
Caucasia.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

Una descarga eléctrica, que habría sido provocada por las fuertes lluvias reportadas recientemente en Caucasia, causó la muerte de cerca de 10 reses pertenecientes a la Asociación de Agricultores de Caucasia. Según los ganaderos, la emergencia dejó importantes pérdidas económicas para los pequeños productores.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los animales pesaban más de 300 kilogramos cada uno y se encontraban en uno de los predios de la organización, cuando un rayo habría impactado el terreno durante una tormenta eléctrica.

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Lo que explican desde el Bajo Cauca antioqueño es que esta pérdida representa un golpe para los productores, quienes habían invertido recursos en la adquisición, alimentación, cuidado y sostenimiento del ganado. Además, la muerte simultánea de los animales afecta la capacidad productiva.

Ante esta situación, los integrantes de Asgri Cauca hicieron un llamado a la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Caucasia para tener un acompañamiento institucional, especialmente en el retiro y la disposición adecuada de los restos de los animales.

Los productores buscan evitar posibles riesgos sanitarios y ambientales derivados de la permanencia de los cadáveres en el predio. También esperan recibir orientación técnica y conocer las alternativas de apoyo económico en la subregión.

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Hay que recordar que ya en Antioquia había pasado una situación similar, cuando en junio en Puerto Triunfo, una descarga eléctrica causó la muerte de 25 reses durante un aguacero

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