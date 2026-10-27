Manuel Villa renunció a su cargo y espera aval para ser candidato a la Alcaldía de Medellín

Tras varios días de rumores y especulaciones sobre el futuro político de Manuel Villa, se confirmó su salida de la Secretaría de Seguridad de Medellín para, al parecer, aspirar a la Alcaldía de Medellín. Sin embargo, aún falta un paso muy importante: el aval de Creemos.

Por ahora, lo que se ha comentando en el mundo político es que el candidato del movimiento de Federico Gutiérrez será escogido entre Villa y Andrés Tobón, concejal de Medellín, en los próximos días.

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A la espera de la resolución definitiva, la salida de Villa de la Alcaldía de Medellín da serios indicios de que sería el exsecretario de Seguridad, quien asuma la bandera de la continuidad del proyecto político de Federico Gutiérrez en la capital de Antioquia.

Durante la rueda de prensa donde se entregaron detalles sobre el megaoperativo liderado por el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, el exfuncionario dio sus últimas palabras en su cargos.



"Renuncio al cargo de secretario, pero no renuncio al compromiso de seguir trabajando por esta ciudad. Para mí ha sido un honor y una responsabilidad asumir este liderazgo desde la Secretaría de Seguridad. Nos vamos con muchos retos cumplidos, pero sé que todavía hay muchos retos por delante", aseguró el exfuncionario.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue quien anunció la salida de Villa y aprovechó el momento para darle unas palabras a quien también trabajó de la mano del mandatario entre 2016 y 2019 y ahora, en su segundo periodo, entre 2024 y 2026.

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"Gracias por hacer parte de esta historia y solo espero que estés bien. Que Medellín esté bien. Éxitos, éxitos en todas las tareas profesionales, personales y en los retos que seguramente tiene Manuel. Y agradecerle desde la amistad, desde lo institucional", indicó el mandatario.

Se espera que en los próximos días se conozca la determinación de Creemos y saber quién será su candidato, quien tendrá como reto mantener el electorado de Federico Gutiérrez, quien es el político más votado en elecciones locales en la historia de la ciudad.