En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Atentado Cúcuta
Spec
Miguel Castellanos
María Corina Machado
Kbeto Zuleta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Manuel Villa renunció a su cargo y espera aval para ser candidato a la Alcaldía de Medellín

Manuel Villa renunció a su cargo y espera aval para ser candidato a la Alcaldía de Medellín

“Renuncio al cargo de secretario, pero no renuncio al compromiso de seguir trabajando por esta ciudad”, fueron sus palabras de despedida.

Manuel Villa.jpg
@ManuelVillaMe
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

Tras varios días de rumores y especulaciones sobre el futuro político de Manuel Villa, se confirmó su salida de la Secretaría de Seguridad de Medellín para, al parecer, aspirar a la Alcaldía de Medellín. Sin embargo, aún falta un paso muy importante: el aval de Creemos.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Por ahora, lo que se ha comentando en el mundo político es que el candidato del movimiento de Federico Gutiérrez será escogido entre Villa y Andrés Tobón, concejal de Medellín, en los próximos días.

Últimas noticias

Captura alias Cilindro.jpg
Antioquia

Capturan a alias 'Cilindro', presunto cabecilla político del Clan del Golfo en Antioquia

Billetes de 50.000 pesos colombianos.
Antioquia

Ya hay bancos dispuestos a prestar el dinero que requiere Afinia para evitar apagón en el Caribe

Publicidad

A la espera de la resolución definitiva, la salida de Villa de la Alcaldía de Medellín da serios indicios de que sería el exsecretario de Seguridad, quien asuma la bandera de la continuidad del proyecto político de Federico Gutiérrez en la capital de Antioquia.

Durante la rueda de prensa donde se entregaron detalles sobre el megaoperativo liderado por el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, el exfuncionario dio sus últimas palabras en su cargos.

"Renuncio al cargo de secretario, pero no renuncio al compromiso de seguir trabajando por esta ciudad. Para mí ha sido un honor y una responsabilidad asumir este liderazgo desde la Secretaría de Seguridad. Nos vamos con muchos retos cumplidos, pero sé que todavía hay muchos retos por delante", aseguró el exfuncionario.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue quien anunció la salida de Villa y aprovechó el momento para darle unas palabras a quien también trabajó de la mano del mandatario entre 2016 y 2019 y ahora, en su segundo periodo, entre 2024 y 2026.

Publicidad

"Gracias por hacer parte de esta historia y solo espero que estés bien. Que Medellín esté bien. Éxitos, éxitos en todas las tareas profesionales, personales y en los retos que seguramente tiene Manuel. Y agradecerle desde la amistad, desde lo institucional", indicó el mandatario.

Se espera que en los próximos días se conozca la determinación de Creemos y saber quién será su candidato, quien tendrá como reto mantener el electorado de Federico Gutiérrez, quien es el político más votado en elecciones locales en la historia de la ciudad.

Relacionados

Medellín

Alcaldía de Medellín

Federico Gutiérrez

Publicidad

Publicidad

Publicidad