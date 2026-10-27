Capturan a alias 'Cilindro', presunto cabecilla político del Clan del Golfo en Antioquia

Las autoridades confirmaron que Luis Alfonso Trujillo Martínez, conocido con los alias de ‘Cilindro’ o ‘Gabriel’, señalado cabecilla pseudopolítico de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, quien figuraba en el cartel de los más buscados de Antioquia en 2026.

La captura se realizó mediante una diligencia de allanamiento y registro en el corregimiento Juntas de Uramita, en jurisdicción de ese municipio del occidente antioqueño, en el marco de la Operación Agamenón.

Publicidad

Según la investigación, alias ‘Cilindro’ tendría una trayectoria criminal de 19 años y había iniciado su actividad en las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), donde adquirió conocimientos en manejo de tropa, tácticas de combate y uso de explosivos.

Las autoridades lo señalan de impartir directrices internas, promover el adoctrinamiento de los integrantes del grupo armado e imponer códigos de conducta violentos a las comunidades. También lo identifican como uno de los principales articuladores de la expansión de esta estructura criminal hacia el occidente y suroeste de Antioquia.



De acuerdo con la Policía, la subestructura tiene injerencia en 22 municipios de las regiones occidente, norte y suroeste de Antioquia, donde obtiene recursos del narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones.

Durante el operativo fueron incautados 16 millones de pesos en efectivo, tres celulares, un computador portátil, dos memorias USB y documentos relacionados con el funcionamiento doctrinario y financiero de la organización, según informó la Dijín. Por lo pronto, al capturado le imputarán cargos por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio selectivo y actos terroristas.

Publicidad

Junto con alias ‘Cilindro’ aparece en el cartel de los más buscados del Clan del Golfo alias ‘Mono Bigotes’, señalado cabecilla del suroeste; alias ‘Brayan Botón’, segundo cabecilla; alias ‘Fredy Roca’, cuarto cabecilla; y alias ‘Saúl’ o ‘El Compa’, señalado cabecilla financiero.

También figuran alias ‘La Parca’, ‘Tato’, ‘Silvestre’ y ‘Guachón’, identificados como cabecillas de narcotráfico o de compañías. Por información que permitiera ubicar a estos integrantes, las autoridades ofrecían recompensas de hasta 200 millones de pesos para algunos de ellos y de hasta 100 millones para otros.