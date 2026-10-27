Ya hay bancos dispuestos a prestar el dinero que requiere Afinia para evitar apagón en el Caribe

En medio de la incertidumbre por las millonarias deudas de Afinia que podrían poner en riesgo el suministro de energía en la Costa Caribe por parte del operador nacional XM, avanzan por buen camino las gestiones por parte de Empresas Públicas de Medellín para evitar el apagón.

Así lo confirmó en las últimas horas el gerente de la empresa de servicios públicos paisa, John Maya, quien manifestó que ya hay entidades financieras dispuestas a prestar los 132 mil millones de pesos, un poco menos de la mitad de la obligación mensual regular de Afinia ante el sistema energético, pero suficiente para evitar la “limitación en el suministro”.

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"Ya vamos en muy buen camino, ya tenemos unas entidades que están dispuestas a hacer empréstito con una garantía de la Nación y con una contragarantía de EPM y ya con esos recursos podríamos pagar esas platas y evitar la limitación de suministro", indicó.

El anuncio llega en un momento clave no solo para el futuro del servicio de energía en esta subregión del país, sino también para las finanzas de EPM, quien en el último año ha debido afrontar las deudas de su filial por cerca de 1.5 billones de pesos, afectando también las transferencias anuales de la empresa al presupuesto de la ciudad de Medellín para inversión social.



Maya aseguró que el desembolso que podría darse en las próximas horas se trata solo de una medida urgente y transitoria, pero que las condiciones deben mejorar de fondo para seguir manteniendo su operación en el Caribe.

El directivo señaló que es un asunto que siguen gestionando de la mano del Gobierno nacional y que definirán a inicios de 2027.

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"Esperamos que en este transcurso, en este lapso de tiempo, podamos llegar a esa definición y en ese estudio que hagamos de saber si está la solución definitiva, estructural y podemos estar en el mercado, pues tomamos la decisión de seguir. Y si no se da esa alternativa de la solución de fondo, pues tomamos la decisión de no seguir", explicó.

Afinia enfrenta una crisis de liquidez porque solo recupera cerca de $57 por cada $100 que invierte en comprar energía. Además, registra pérdidas de energía del 29%, especialmente por conexiones ilegales, y un recaudo de facturas entre el 83% y el 84%.