¿Qué pasará con Afinia en la Costa Caribe?: Mañanas Blu, 27 de octubre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 27 de octubre de 2026:



George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, explicó que las autoridades aún no tienen una hipótesis definida sobre el asesinato de Miguel Castellanos , exsecretario de Gobierno de Cúcuta, quien fue atacado cuando se dirigía a su residencia acompañado de su hijo. Señaló que Castellanos tenía esquema de seguridad, aunque en ese momento estaba sin sus escoltas, y reconoció que el sicariato ha venido creciendo en los últimos meses en Norte de Santander.

, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, quien fue atacado cuando se dirigía a su residencia acompañado de su hijo. Señaló que Castellanos tenía esquema de seguridad, aunque en ese momento estaba sin sus escoltas, y reconoció que el sicariato ha venido creciendo en los últimos meses en Norte de Santander. Jhon Maya, gerente de EPM, aseguró que la empresa busca una ampliación de entre una semana y diez días para conseguir cerca de 130.000 millones de pesos y evitar una limitación del suministro de energía a los usuarios de Afinia en la Costa Caribe . Explicó que se requieren alrededor de 800.000 millones de pesos para atender las obligaciones hasta final de año y se mostró optimista frente a la consecución de los recursos, aunque advirtió que, si no hay acuerdo, Afinia tendría que elaborar un plan de cortes programados y reiteró que EPM no puede seguir inyectando recursos indefinidamente.

. Explicó que se requieren alrededor de 800.000 millones de pesos para atender las obligaciones hasta final de año y se mostró optimista frente a la consecución de los recursos, aunque advirtió que, si no hay acuerdo, Afinia tendría que elaborar un plan de cortes programados y reiteró que EPM no puede seguir inyectando recursos indefinidamente. María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad de Bogotá, anunció restricciones para las motocicletas durante el fin de semana de Halloween : desde el 29 de octubre hasta la madrugada del 3 de noviembre estará limitado el parrillero entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, y entre las 8:00 de la noche y las 4:00 de la mañana estará prohibida la circulación de motos por 19 corredores principales. La funcionaria explicó que habrá excepciones para algunos trabajadores y que incumplir las medidas puede generar una multa cercana a 633.000 pesos.

: desde el hasta la madrugada del estará limitado el parrillero entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, y entre las 8:00 de la noche y las 4:00 de la mañana estará prohibida la circulación de motos por 19 corredores principales. La funcionaria explicó que habrá excepciones para algunos trabajadores y que incumplir las medidas puede generar una multa cercana a 633.000 pesos. Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, aseguró que las autoridades desplegarán agentes de tránsito para garantizar el cumplimiento de las restricciones a motociclistas durante Halloween y evitar las caravanas que en años anteriores han generado accidentes y problemas de convivencia. También anunció operativos de inspección, vigilancia y control sobre establecimientos y fiestas ilegales en las principales zonas de rumba de la ciudad.

y evitar las caravanas que en años anteriores han generado accidentes y problemas de convivencia. También anunció operativos de inspección, vigilancia y control sobre establecimientos y fiestas ilegales en las principales zonas de rumba de la ciudad. Raúl Sánchez, magistrado de la JEP, explicó que la jurisdicción solicitó información al Ministerio de Cultura y al Museo Nacional sobre las piezas retiradas recientemente para establecer si alguna está relacionada con el conflicto armado y si su retiro puede afectar el derecho a la memoria de las víctimas. Aclaró que la JEP todavía no ha determinado si debe intervenir y que, si las piezas no guardan relación con el conflicto, no tendría competencia; además, negó que la decisión esté relacionada con las recientes tensiones presupuestales entre la jurisdicción y el Gobierno.

para establecer si alguna está relacionada con el conflicto armado y si su retiro puede afectar el derecho a la memoria de las víctimas. Aclaró que la JEP todavía no ha determinado si debe intervenir y que, si las piezas no guardan relación con el conflicto, no tendría competencia; además, negó que la decisión esté relacionada con las recientes tensiones presupuestales entre la jurisdicción y el Gobierno. Henry Alviarez, coordinador nacional de Vente Venezuela, aseguró que el regreso de María Corina Machado cambia el escenario político venezolano y señaló que su movimiento buscará presionar por un cronograma electoral y por la renovación de las instituciones electorales y judiciales. Respaldó la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales en 2027, afirmó que Delcy Rodríguez debería apartarse para facilitar una transición y señaló que, por ahora, no existe comunicación directa entre Machado y la mesa de negociación encabezada por Dinora Figuera.

y por la renovación de las instituciones electorales y judiciales. Respaldó la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales en 2027, afirmó que Delcy Rodríguez debería apartarse para facilitar una transición y señaló que, por ahora, no existe comunicación directa entre Machado y la mesa de negociación encabezada por Dinora Figuera. Alejandro Chacón, exsenador del Partido Liberal, denunció que la situación de seguridad en Cúcuta ha llegado al punto de impedir que dirigentes políticos, periodistas y otras personas amenazadas puedan desarrollar normalmente sus actividades. Aseguró que él y miembros de su familia han sido perseguidos y amenazados y dijo que podría verse obligado a salir temporalmente de la ciudad, mientras pidió a la Fiscalía y a otras autoridades acelerar las investigaciones sobre posibles vínculos entre estructuras criminales, narcotráfico y sectores políticos, sin señalar responsables concretos.

Aseguró que él y miembros de su familia han sido perseguidos y amenazados y dijo que podría verse obligado a salir temporalmente de la ciudad, mientras pidió a la Fiscalía y a otras autoridades acelerar las investigaciones sobre posibles vínculos entre estructuras criminales, narcotráfico y sectores políticos, sin señalar responsables concretos. Blanca Rosa Mármol, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, expresó dudas sobre la posibilidad de que la actual negociación permita conformar un Tribunal Supremo y un Consejo Nacional Electoral verdaderamente independientes. Cuestionó la legitimidad de Delcy Rodríguez y de la mesa de negociación y planteó, como alternativa, la conformación de una junta de gobierno que conduzca al país hacia elecciones, la liberación de presos políticos y una renovación institucional.

Escuche el programa completo aquí: