Este lunes EPM define si se mantiene racionamiento nocturno en comunas de Medellín

Aunque el ahorro por hogar aún no alcanza, EPM confirmó que, debido a las lluvias durante este fin de semana no se aplicaron los cortes de agua. Se espera que en las próximas horas se tome una decisión si continúa la medida teniendo en cuenta los datos acumulados en los embalses.

Aunque el ahorro de agua mejoró durante este fin de semana según los reportes de EPM, las cifras aún no cuadran y la meta establecida está lejos en los tres embalses que abastecen a Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá. Sin embargo, las lluvias que han caído sobre el Área Metropolitana, al parecer, han ayudado de manera considerable.

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El último reporte entregado por EPM, las familias abastecidas por el sistema Piedras Blancas ahorraron un promedio de 41 litros diarios por hogar aunque la meta es de 92 litros. En el sistema La Fe, el ahorro fue de 15 litros, mientras que en Riogrande II alcanzó los 45 litros diarios por vivienda.

A pesar de que los litros ahorrados promedios por embalse están lejos de las metas, Empresas Públicas de Medellín confirmó que ni sábado ni domingo hubo racionamiento de agua en el Nororiente y Centro-oriente de la capital de Antioquia, debido a las lluvias de los últimos días.



Teniendo en cuenta este panorama es que EPM no tomó medidas y decidió esperar a que se conozcan las cifras exactas para hoy definir si el racionamiento continuará por sexta semana consecutiva o si por el contrario volverán los ahorros voluntarios de las comunidades en Medellín.

León Yepes, el gerente (e) de Acueducto y Alcantarillado de EPM, explicó que aunque se han visto días de lluvias y que ha contribuido a que no haya racionamiento este fin de semana, eso no significa que toda el agua que cae sobre el Valle de Aburrá vaya a los embalses.

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A la espera de las medidas, EPM advirtió que el principal desafío es conseguir que los embalses almacenen más agua de la que se consume diariamente. Aunque las lluvias contribuyen a la recuperación de las reservas, todavía no son suficientes para garantizar la disponibilidad necesaria durante los meses más secos y críticos.