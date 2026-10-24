Ante pérdidas de Afinia, EPM propone incrementar operativos para frenar el contrabando

Las conexiones ilegales al servicio eléctrico y las dificultades para recuperar el dinero facturado se han convertido en dos de los frentes que Empresas Públicas de Medellín busca intervenir para mejorar la situación financiera de Afinia, su filial encargada de prestar el servicio de energía en buena parte de la región Caribe.

El panorama expuesto por el gerente de EPM, John Maya, ha reflejado la magnitud del problema: Afinia logra recaudar entre el 83 % y el 84 % de la facturación, mientras que sus pérdidas de energía llegan al 29 %. Este último indicador supera ampliamente el promedio nacional, que se ubica entre el 14 % y el 15 %.

Publicidad

Entre los factores que inciden en ese resultado están las conexiones fraudulentas y otras irregularidades en el consumo que, según las estimaciones presentadas por el directivo, involucrarían a cerca de 160.000 clientes. Por eso, Maya planteó la necesidad de adoptar medidas más contundentes para hacer frente a estos fenómenos.

"Para poder solucionar este problema, en la costa hay que tomar decisiones radicales, absolutamente radicales, a ver qué pasa. No solucionamos este problema y el Gobierno ya lo sabe", aseguró Maya.



Desde EPM también trasladaron propuestas a las autoridades judiciales para fortalecer los controles frente a estas conductas en esta región del país.

Como antecedente, Maya recordó los operativos realizados en Medellín, entre ellos el de finales de mayo de este año, que derivaron en medidas de extinción de dominio sobre 42 inmuebles presuntamente vinculados con el robo de agua, energía y gas.

Publicidad

En esa investigación participaron la Alcaldía de Medellín, EPM, la Policía Nacional y la Fiscalía. Las inspecciones técnicas y el análisis de patrones de consumo permitieron identificar posibles manipulaciones de medidores y conexiones irregulares.

"Estamos trabajando también con la experiencia que vivimos aquí en Medellín, qué tanto lo podemos llevar. Eso depende mucho de la Fiscalía, ¿no? Depende mucho de quién se pueda meter y sea muy consciente de que es una herramienta. Aquí hay una fiscal valiente que entendió el tema, nos ayudó, y eso es también un llamado a que eso tiene consecuencias", indicó el gerente de Empresas Públicas de Medellín.

Publicidad

Otra de las alternativas que EPM busca impulsar es un cambio normativo para que el mecanismo prepago del consumo eléctrico sea obligatorio en hogares de al menos los estratos 0, 1 y 2. Estos segmentos representan cerca de la mitad del mercado de Afinia, por lo que la propuesta apunta a mejorar el recaudo y limitar la acumulación de facturas pendientes.