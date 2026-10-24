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Gobernación de Antioquia anunció construcción de vivienda para familia de cuatrillizos

La Empresa de Vivienda y la Alcaldía de Caucasia adquirieron un lote cercano al sector donde actualmente reside la familia, con el fin de iniciar la edificación de la vivienda propia.

Embarazo de cuatrillizos idénticos en Antioquia.jpg
Suministrada / NP Noticias
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

Tras el nacimiento de Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago, considerados los primeros cuatrillizos varones genéticamente idénticos registrados en Colombia, sus padres, Kettis María Tapia y Jonatan Zapa, recibieron una noticia que transformará su futuro habitacional. Luego de superar el parto en la Clínica El Prado de Medellín, la familia contará con una casa propia construida en su municipio de origen, Caucasia.

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El anuncio fue realizado durante una visita del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a la sala de recuperación de la institución médica, donde confirmó la articulación entre la Gobernación de Antioquia, a través de la Empresa de Vivienda VIVA, y la Alcaldía de Caucasia. Ambas entidades se unieron para adquirir un lote cercano al sector donde actualmente reside la pareja, con el fin de iniciar la construcción de la vivienda.

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"Bueno, a él les tengo una buena noticia. Es que nos juntamos con el alcalde, que consiguió un lotecito ahí, cerquita de donde ustedes están, y, a través del mecanismo de construcción en lote propio de VIVA, que es una empresa de vivienda de la Gobernación, vamos a dar la casita para ustedes", aseguró el mandatario.

Hasta el momento, los padres pagaban un canon de arrendamiento mensual de 700.000 pesos en el Bajo Cauca antioqueño, cifra que representaba un reto económico antes del nacimiento de los cuatro bebés. Con la asignación del predio y el inicio del proyecto de construcción con apoyo de VIVA, se busca garantizar condiciones de estabilidad y espacio adecuado para la crianza de los recién nacidos.

Mientras se adelantan los trámites técnicos para las obras en Caucasia, los bebés continúan bajo observación y cuidado médico especializado en Medellín, tras nacer a las 34 semanas de gestación. Entre tanto, la madre se recupera del procedimiento de cesárea, a la espera del alta médica para regresar a su municipio.

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