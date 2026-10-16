Condiciones del aire en el Valle de Aburrá podrían ser desfavorables en los próximos días

El aumento de material particulado mantiene en alerta a las autoridades del Valle de Aburrá durante uno de los periodos del año en los que históricamente empeora la calidad del aire, una situación que mantiene a las entidades ambientales en seguimiento permanente.

De acuerdo con las proyecciones del Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá, hasta el 24 de octubre existe una probabilidad media-baja de que se reporten condiciones desfavorables en la calidad del aire.

Publicidad

Aunque por ahora el Área Metropolitana del Valle de Aburrá descartó la implementación de medidas restrictivas como el pico y placa ambiental, la autoridad insistió en la importancia de adoptar medidas preventivas para reducir las emisiones y evitar que las condiciones atmosféricas se deterioren.

Alejandro Vásquez, subdirector Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que entre los factores que pueden incidir en el deterioro se encuentran las emisiones generadas por el transporte y la industria.



"Durante este período de gestión, el Área Metropolitana realiza monitoreo de las fuentes fijas, seguimiento a las condiciones de calidad del aire. Invitamos a todos a tomar medidas, revisar si podemos a realizar teletrabajo, usar el transporte masivo, compartir el vehículo si lo debemos usar", aseguró el funcionario.

Por ahora y mientras se hacen los análisis de la calidad del aire, la entidad hizo un llamado a empresas, instituciones educativas y administraciones municipales para promover el teletrabajo, escalonar los horarios laborales, disminuir los desplazamientos en vehículos particulares y proponer día sin carro voluntario.

Publicidad

Por último, hay que recordar que aunque durante el primer semestre de 2026 no fue necesario declarar el nivel de prevención por calidad del aire, las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones que podrían representar una amenaza para ciertas poblaciones como niños o adultos mayores.