Guerra de trinos: Petro y Fico chocan por polémico mural en Medellín y acusaciones de "fascismo"

Lo que comenzó como una actividad de pintura en una de las avenidas principales de Medellín ha escalado a un enfrentamiento personal y político entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Federico Gutiérrez.

La disputa, centrada en la definición de "arte" frente a "vandalismo", ha derivado en acusaciones de supuestos nexos con mafias y ataques directos sobre la salud mental y la ética de ambos mandatarios.

El detonante: Un mural y presuntos panfletos terroristas

La controversia inició el pasado sábado 4 de junio, tras una actividad en la intersección de la avenida Ferrocarril con San Juan, donde se pintó un mural con la participación de funcionarios de la Defensoría del Pueblo.



El alcalde Federico Gutiérrez calificó el acto como "vandalismo" y solicitó a la defensora del Pueblo, Iris Marín, una investigación contra los funcionarios implicados. Según Gutiérrez, durante la jornada no solo se intervino el espacio público sin autorización, sino que también se distribuyeron panfletos alusivos al 50 aniversario del 'Cartel de Argel', una organización investigada internacionalmente por nexos con el terrorismo.

Petro: "Alcalde del fascio"

El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza a través de su cuenta de X, calificando a Gutiérrez como una "alcalde del fascio". Asimismo, Petro defendió la intervención artística asegurando que "pintar arte no es vandalismo" y que los verdaderos vándalos son aquellos que "tapan el arte con pintura gris y censuran libros".

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Sin embargo, el mandatario fue más allá y lanzó una grave acusación contra la administración de Medellín. Petro cuestionó por qué empresas públicas habrían cotizado dinero en fondos donde supuestamente participaban mafias ilegales del oro para financiar campañas de desprestigio en redes sociales contra él y otros políticos como Iván Cepeda y Daniel Quintero.

"¿Quien le dijo que el dinero público es para las campañas abelardistas y para destruir derechos humanos?", escribió el presidente.

Alcalde del fascio de Medellín, pintar arte no es vandalismo.



Vándalos son los que tapan el arte con pintura gris y censuran libros.



Explíqueme alcalde, porque empresas públicas cotizaban dinero en un fondo donde también cotizaban las mafias ilegales del oro fuera de Colombia… https://t.co/FEbKRx8QpY — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 6, 2026

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Fico respondió: "Estás loco de remate"

La respuesta de Federico Gutiérrez no se hizo esperar, tildando al presidente de estar "loco de remate". El alcalde aseguró que Petro no podrá detener el paso del tiempo con "mentiras, discursos, ni trinos", recordándole que le restan poco más de dos meses de mandato hasta el 7 de agosto de 2026.

Gutiérrez también apeló a la ética, recordando la polémica estrategia de "correr la línea ética" mencionada por Sebastián Guanumen durante la pasada campaña presidencial de Petro.

"Nosotros no somos como ustedes", sentenció el alcalde, finalizando su mensaje con la frase: "Pronto cesará la horrible noche".