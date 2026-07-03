Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunciará en la Procuraduría a la Supersalud

Nuevamente la relación entre autoridades en Antioquia y el superintendente de Salud, Daniel Quintero, están en el ojo del huracán tras conocerse una nueva visita de la Supersalud a la Alcaldía de Medellín, misma que generó la reacción del Distrito ante la Procuraduría General de la Nación.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró en su cuenta de X que, “procederemos de inmediato a denunciar ante la Procuraduría sus actuaciones ilegales, pese a los impedimentos que existen para actuar en Medellín”.

El mandatario había rechazado las visitas de la Supersalud a la capital de Antioquia.

“Son parte del robo de la salud. Se robaron a Medellín. Él está imputado y está en etapa de juicio. Quieren hacer daño hasta el último segundo. Les deberíamos es dar la dirección de la Fiscalía General de la Nación para que vayan allá y de una vez los dejen por ahí derecho”, agregó Gutiérrez.



El alcalde quien fue reiterativo en los cuestionamientos al superintendente Daniel Quintero, culminó su mensaje en redes sociales afirmando que, “ahora pretenden venir a auditarnos como si nada hubiera pasado”.

A la espera de la respuesta del Ministerio Público no es la única polémica con la Supersalud.

Se conoció que la auditoría que se hizo en la Fábrica de Licores de Antioquia culminó y que ahora se hará el análisis técnico de la información y los soportes recopilados con el fin de consolidar los resultados de la revisión, inspección y vigilancia hechos en la FLA.

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De momento, la Supersalud indicó sobre la visita a la licorera que, “la visita hace parte de las actuaciones que desarrolla esta Superintendencia para fortalecer el seguimiento a los recursos públicos del sector salud y verificar el cumplimiento de las obligaciones”.