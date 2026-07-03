Las pantallas gigantes y el fanzone están listos en Medellín para el partido entre Colombia y Ghana. Se espera que más de 10.000 personas lleguen hasta el Coliseo Iván de Bedout para alentar a la 'tricolor'.

La pasión por el fútbol volverá a tomarse los barrios de Medellín este viernes cuando miles de personas podrán ver a la Selección Colombia en su partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo frente a la Selección Ghana.

La iniciativa contempla la transmisión gratuita del encuentro en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad, enfocándose en la fanzone del Coliseo Iván de Bedout donde se esperan más de 10.000 personas.

Como parte de la programación especial, el ingreso a la fanzone será completamente gratuito y estará habilitado desde cuatro horas antes del inicio del compromiso, es decir, desde las 4:30 de la tarde , y se aclaró que no será necesario presentar boleta, ya que el acceso será por orden de llegada hasta completar el aforo disponible.



Además, el escenario contará con una zona especialmente acondicionada para menores de edad, permitiendo que las familias disfruten juntas de la jornada deportiva y puedan alentar a la 'tricolor' que buscará pasar de ronda en la Copa del Mundo. La subdirectora de Fomento del Inder, Juliana Vélez.

“No se pueden perder la oportunidad de vérselo en familia, en nuestras pantallas gigantes que tendremos en todas las comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín. Es una oportunidad para que todos nos reunamos. No tendremos boletas, es gratis”, afirmó.

Las demás pantallas estarán habilitadas, por ejemplo, en: Estación Metrocable de Santo Domingo, Cancha La Frontera, Cancha Parque Gaitán, Parque del Calvario, Parque Juanes de La Paz, Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, Cancha Alejandro Echavarría, Parque Boston, Parque La Floresta, Cancha Antonio Nariño, Estación Metro El Poblado, Cancha Campo Amor y Cancha Belén Rincón.