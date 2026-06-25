Habrá nuevo 'fanzone' en Bogotá para disfrutar de la recta final del Mundial

Bogotá tendrá un nuevo escenario para que los aficionados al fútbol puedan reunirse y seguir la recta final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se trata de Tribuna Club, un espacio que funcionará en el Parqueadero Norte del Estadio El Campín entre el 27 de junio y el 19 de julio, con transmisión de partidos, actividades culturales y una programación pensada para acompañar la emoción del torneo.

Aunque Colombia no hace parte de los países anfitriones del Mundial, la pasión por el fútbol tendrá un punto de encuentro en la capital. La iniciativa busca que los hinchas puedan vivir los momentos más importantes de la competencia en un ambiente colectivo, rodeados de otros aficionados y con una experiencia cercana a la de una tribuna.

Aficionados siguen a la Selección Colombia en el Mundial Suministrada

Un lugar para compartir la emoción del Mundial

La creación de este espacio responde a la forma en que los colombianos viven el fútbol: como una experiencia colectiva en la que cada partido se convierte en un momento de encuentro. La intención es ofrecer una sede temporal para quienes quieran reunirse, celebrar los goles y acompañar las últimas jornadas del torneo.

Durante los días de funcionamiento se realizarán jornadas especiales con actividades, premios y presentaciones musicales. La programación incluirá la participación de más de 10 artistas en tarima y distintas experiencias alrededor del campeonato. Será producido y operado por Páramo Presenta, compañía dedicada al entretenimiento en vivo, responsable de llevar adelante este espacio de encuentro para los seguidores del Mundial en Colombia.



Foto: suministrada

El proyecto cuenta con la participación de los aliados oficiales de la Copa Mundial de la FIFA en el país como Coca Cola, Visa, Buchanan’s, Don Julio, Smirnoff, Michelob Ultra, Betano, adidas y Lenovo, entre otros.